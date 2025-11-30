ESCUCHÁ RN RADIO
Policiales

Buscan a una joven de 23 años desaparecida en Allen: tiene un aro en la nariz y tatuajes en ambos brazos

Este domingo, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Debora Nahuelhual, de Allen.  

Redacción

Por Redacción

El Ministerio Público Fiscal activó este domingo el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Débora Solange Inés Nahuelhual, una joven de 23 años oriunda de Allen. Según informó el organismo, se trata de una búsqueda de paradero iniciada en Allen, luego de que no se lograra establecer comunicación con la joven.

Buscan a una joven de 23 años desaparecida en Allen

Débora mide 1,75 metros de estatura, es de tez blanca, tiene un aro en la nariz y tatuajes en ambos brazos, entre ellos varias frases. Además, posee tatuajes en el pecho que representan a un nene hamacándose. No presenta cicatrices visibles.

La Fiscalía solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique con la comisaría más cercana o con los canales oficiales del Ministerio Público Fiscal. Cada dato puede ser clave para avanzar en su búsqueda.


