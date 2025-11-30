En Bariloche el boleto para turistas podría llegar a 2.045 pesos: la empresa pidió un aumento

El municipio de Bariloche abrió un nuevo proceso de revisión tarifaria del transporte urbano y convocó a audiencia pública, luego de recibir un pedido de la empresa concesionaria para aplicar un nuevo ajuste, que llevaría el boleto mínimo para no residentes a 2.045,71 pesos.

Si el municipio convalida ese número -que podría entrar en vigencia en 2026-, el aumento respecto del tarifario hoy vigente sería del 8%. El viaje en los recorridos más cortos dentro del ejido barilochense para los pasajeros no residentes cuesta desde mayo pasado 1.895 pesos y los residentes acceden a un descuento del 25% en la tarifa.

Desde el municipio aclararon que no sufrirá ningún cambio el descuento del 25% para las personas con domicilio en Bariloche, por eso si prospera el pedido de aumento de la empresa, esa tarifa pasará a ser de 1.537,75 pesos.

Los costos que presentó Mi Bus

Según el informe de costos que presentó Mi Bus para justificar el incremento, en la actualidad el costo por pasajero transportado es de 1.481,06 pesos. A esa suma añadió la ganancia del 20% que le garantiza el contrato (en realidad es un máximo, podría ser menos) y llega así a una “tarifa mínima de rentabilidad” de 1.851,33 pesos, que con la aplicación del IVA salta por encima de los 2.045 pesos.

El detalle aportado por la empresa a la comisión de Seguimiento del Transporte desglosa los costos rubro por rubro y determina que el costo por kilómetro es de 2.591,86 pesos. La variable clave para determinar la tarifa es el índice de pasajeros por kilómetro, que en promedio para todo Bariloche alcanza a 1,75, siempre según la empresa.

El detalle revela que el costo total de prestación es de 17.309,8 millones de pesos por año. Y los “subsidios y compensaciones” solo suman 1.430,3 millones, una proporción mucho menor de la que regía años atrás.

En el componente de gastos, las remuneraciones del personal y cargas sociales representan más de la mitad del total, con 8.949,6 millones de pesos. Lo siguen los combustibles, con 2.144 millones de pesos, es decir unos 5.9 millones de pesos por día.

La audiencia pública abierta a usuarios y vecinos en general para exponer opiniones sobre el tema se realizará el miércoles 17 de diciembre, a las 17 en la sala de Prensa del Centro Cívico. Los interesados en anotarse tienen tiempo hasta el 12 de diciembre.