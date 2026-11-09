Viajaban por la Ruta 40 y un control policial lo cambió todo: encontraron cocaína y cannabis en el auto

El procedimiento se desarrolló durante una inspección de rutina a un vehículo que circulaba por la Ruta 40.

Un control vehicular sobre la Ruta Nacional 40 terminó con el secuestro de cocaína y cannabis y la demora de cuatro hombres mayores de edad. El procedimiento se realizó el sábado 7 de noviembre, a la altura del kilómetro 2056, en jurisdicción del Destacamento Nahuel Huapi.

El operativo comenzó con la identificación de un Volkswagen Virtus en el que viajaban los cuatro ocupantes. Durante la intervención, el personal policial detectó una situación que motivó la participación de efectivos de Gendarmería Nacional y de Seguridad Vial.

Qué encontraron durante la inspección

Con intervención de la Fiscalía competente, se realizó una inspección voluntaria de las pertenencias de los hombres, en la que participó un perro detector de narcóticos. Durante la requisa encontraron cuatro envoltorios con una sustancia vegetal de color verde y otro con una sustancia pulverulenta blanca.

Luego, personal de Gendarmería Nacional efectuó las pruebas de campo para determinar de qué sustancias se trataba. Los resultados fueron positivos para cannabis y clorhidrato de cocaína.

El pesaje estableció que había 23,32 gramos de cannabis y 1,01 gramos de cocaína. Ambos elementos fueron secuestrados y quedaron bajo las respectivas cadenas de custodia.

Qué pasó con los cuatro ocupantes

A partir de los resultados y por disposición de la Fiscalía interviniente, los cuatro hombres fueron demorados y trasladados a la comisaría 28 de Villa La Angostura para continuar con las actuaciones judiciales.

Según se informó, dos de ellos quedaron sujetos a notificación de las actuaciones, mientras que los otros dos fueron trasladados para completar su identificación.