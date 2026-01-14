Murió un turista de Buenos Aires después de volcar en la Ruta 237 de Neuquén

El vehículo en el que viajaba la pareja dio cinco tumbos. Imagen ilustrativa.

Un hombre de 64 años murió este miércoles luego de volcar en la Ruta Nacional 237, cerca de Piedra del Águila. Era un turista de Buenos Aires y viajaba junto a una mujer de 54 años, quien está fuera de peligro. La pareja volvía de Bariloche.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1450, a unos seis kilómetros de Piedra del Águila en dirección sur. El comisario Raúl Levio informó a Diario RÍO NEGRO que quien conducía «habría perdido el control del vehículo tras morder banquina».

Producto de la maniobra, terminó cruzando de carril y el vehículo dio cinco tumbos hasta que quedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Levio informó que la pareja viajaba desde «San Carlos de Bariloche en sentido norte».

Desde el hospital de Piedra del Águila informaron que la mujer «está en observación». El accidente ocurrió alrededor de las 13.

Noticia en desarrollo