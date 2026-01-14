Una familia chilena terminó hospitalizada luego de un choque en Ruta 3, cerca de Sierra Grande

Un importante choque se registró a primera hora de este miércoles en la Ruta Nacional 3, a la altura de Sierra Grande. Una familia de turistas chilenos resultó herida y fue hospitalizada tras un fuerte impacto contra el guardarraíl. El hecho obligó a cortar el tránsito de manera preventiva.

Choque violento sobre la Ruta 3 a la altura de Sierra Grande

El siniestro ocurrió cuando el vehículo perdió el control y colisionó de lleno contra el guardarraíl, de acuerdo al sitio Informativo Hoy. El impacto provocó daños materiales de consideración y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

En el rodado viajaba un matrimonio junto a sus tres hijos, de 17, 12 y 2 años, todos de nacionalidad chilena.

Operativo de emergencia y estado de salud de los heridos

Tras el choque, los ocupantes fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia a un centro de salud. Según los primeros reportes, todos presentaban heridas de distinta consideración, aunque se encontraban estables y fuera de peligro.

La adolescente de 17 años fue la más comprometida por las lesiones y debió ser ingresada al quirófano. Permanece internada bajo observación médica, mientras el resto del grupo familiar continúa en seguimiento clínico.

Dramático rescate de Bomberos Voluntarios tras el choque en la Ruta 3

Los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande informaron que el operativo de emergencia se activó a las 6.18 cuando recibieron un llamado por el accidente vehicular sobre la Ruta Nacional 3, en el kilómetro 1251, en el acceso norte a Sierra Grande. Cinco minutos después, se movilizaron al lugar los móviles 10 y 11.

Al arribar, constataron que una menor de edad se encontraba atrapada y apretada en el interior del rodado. En simultáneo, indicaron que se realizó atención y contención dentro del vehículo, mientras en el exterior se efectuaron cortes con herramientas hidráulicas, voladura de puertas, corte parcial del parante, del parabrisas y extracción del guardarraíl.

La víctima fue liberada y estabilizada tras presentar fracturas expuestas en los miembros inferiores y múltiples cortes. También se brindó atención primaria a la mujer adulta y a los otros dos menores con heridas leves, mientras que el conductor no presentaba lesiones. Tras la limpieza de la cinta asfáltica, el operativo finalizó a las 7.48.