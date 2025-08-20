Murió una mujer de Río Negro en un accidente en Santa Fe: dos hombres resultaron heridos

Una mujer perdió la vida y dos hombres resultaron gravemente heridos este miércoles por la tarde en un fuerte accidente ocurrido en la intersección de la Ruta 14 y la Ruta Nacional 12, a la altura de Piñero. Según trascendió, la víctima es oriunda de Chile, pero residía en Cinco Saltos.

El siniestro se produjo cerca de las 14, cuando un Chevrolet Meriva negro, en el que viajaba la víctima junto a los dos hombres, colisionó con un camión Ford con acoplado, informó el medio Aires de Santa Fe.

Según informaron desde la Unidad Regional II, al llegar al lugar constataron que el vehículo de menor porte se encontraba incendiado tras el choque.

Los dos hombres que acompañaban a la mujer fueron trasladados en estado grave al hospital de Emergencias Clemente Álvarez y al hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez.

Grave accidente en Santa Fe: qué se sabe

En el operativo trabajaron dotaciones de bomberos y tres unidades sanitarias de Pueblo Esther.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue confirmada por las autoridades.