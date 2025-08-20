Rechazaron la intervención de las 127 hectáreas en Neuquén: «El mismo dúplex vendido hasta 20 veces»

La Inspección Provincial de Personas Jurídicas de Neuquén rechazó un pedido para intervenir la cooperativa 127 hectáreas, según denunciaron este miércoles los damnificados por la organización a la que acusan, entre otras cosas, de cometer presuntas estafas con la venta de lotes y dúplex terminados. Desde la Legislatura habían realizado un pedido similar por medio de una resolución aprobada a principios de mes.

«Nos enteremos el viernes del rechazo y hoy presentamos un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo para que el gobernador revea la decisión«, dijo a Diario RÍO NEGRO Mariano Mansilla, representante legal del grupo de perjudicados.

La apelación, explicó el abogado, ingresó en mesa de entradas de Casa de Gobierno y otorga un plazo máximo de 60 días para que el mandatario provincial Rolando Figueroa «brinde una respuesta«. «Esperamos que cumpla con lo que solicitó la Legislatura», dijo Mansilla.

Indicó que la intervención hubiese facilitado «un acuerdo» para los denunciantes, al permitir un resarcimiento con los bienes y el dinero existentes «sin tener que esperar una sentencia», lo que puede tardar varios meses e incluso años.

En la presentación a la que accedió este medio, los asociados recordaron que el presidente de la cooperativa, Jorge Salas, «se encuentra denunciando penalmente en cuatro causas penales activas» y enfrenta, simultáneamente, cuatro causas en el fuero civil.

De acuerdo a Mansilla, las causas se agrupan de la siguiente manera: Loteo La Meseta, Coneu, Futuros Desarrollos y Sirena Unificada. Sobre este último expediente se dan algunas de las acusaciones de mayor notoriedad pública, por la comercialización de dúplex «vendidos hasta 20 veces», dijo el abogado.

Además, criticó el rechazo de Personas Jurídicas por considerar que se basó en los balances de la cooperativa, donde «el directorio elegía qué información poner y cuál no».

«Por ejemplo, no incluyeron los aportes que le pedían a la gente para supuestamente mejorar su posición entre los inscriptos en búsqueda de una casa o un terreno. Tenemos el caso de una docente que pagó hasta 8.000 dólares», agregó.

En la Legislatura se había realizado un planteo similar impulsado por el diputado César Gass, de la UCR, para exigir que Personas Jurídicas solicite ante la Justicia la intervención de la cooperativa.

Otro cruce en la Legislatura de Neuquén por las 127 hectáreas

El tema volvió causar polémica entre los legisladoras en la sesión de este miércoles, precisamente de la mano de Gass. Aseguró que el rechazo a la intervención «no solo es una puerilidad jurídica absoluta», sino que también «raya el incumplimiento».

«No podemos tener 8.000 perjudicados y una persona en Personas Jurídica haciéndose la distraída. Espero prontamente esto pueda solucionarse con la intervención que estamos pidiendo», añadió.

Diferente fue la posición del diputado Alberto Bruno de Fuerza Libertaria. Dijo que más allá de «la cuestión puntual con la cooperativa de las 127 hectáreas», es para «resaltar el profesionalismo, la predisposición y el trabajo en general que está llevando adelante el director de Personas Jurídicas, Esteban Junca»

Sostuvo que «la impronta» que aplicó el funcionario «no la había visto en otros directores» y aseguró que, si bien no pertenece a su partido político, «lo he visto trabajar a destajo con responsabilidad en el desarrollo de su tarea».

El caso del loteo La Meseta en Neuquén

Mansilla adelantó de que las cuatro causas iniciadas en la Fiscalía de Delitos Económicos, hay expectativas de una pronta formulación de cargos para la denominada «Loteo La Meseta».

Como publicó Diario RÍO NEGRO, la fiscalía cree que Salas ofrecía lotes ocultando que nunca se podría lotear, ni llevar servicios, ni construir allí porque esas tierras están fuera del ejido municipal.

En una audiencia realizada el pasado 4 de junio, el juez Gustavo Ravizzoli le dio 4 meses a la fiscalía, prorrogables, para que culmine la investigación preliminar contra Jorge Salas. Recién después de ese plazo el fiscal jefe Pablo Vignaroli deberá decidir si le formula cargos por estafa o archiva el legajo.