Murió una mujer en un choque frontal sobre Ruta 60, camino al paso Mamuil Malal: era de Chile, hay heridos

Una trágica mañana se vivió en la zona cordillerana de Neuquén tras un violento choque frontal en la Ruta Provincial 60, que conduce al paso internacional Mamuil Malal.

Como consecuencia del impacto entre una camioneta y una grúa, una mujer de de Chile perdió la vida y otras cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración.

El operativo de rescate en plena zona de obras camino al paso Mamuil Malal

El alerta fue dado en las primeras horas de hoy por operarios de una empresa que realiza trabajos de pavimentación en el sector. Al recibir el aviso, el personal de la central de emergencias despachó unidades de manera inmediata.

Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos de la División Tránsito, quienes se encontraron con un escenario crítico. Una camioneta ocupada por cinco ciudadanos chilenos había colisionado de frente «contra una grúa.

Al llegar la primera ambulancia, el personal de salud certificó el fallecimiento de una mujer que viajaba en el vehículo menor. El resto de los ocupantes presentaba un cuadro complejo: dos de ellos fueron clasificados con «código rojo» debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que los demás presentaban un estado de «código amarillo».

La dinámica del siniestro y la asistencia a las víctimas

Según las primeras precisiones brindadas por el cuerpo de bomberos de Junín de los Andes, la dinámica del accidente indicaría que la camioneta, que circulaba en sentido hacia el país trasandino, se cruzó de carril e impactó de manera frontal contra la grúa.

Si bien se aguardan las pericias oficiales para determinar si existió una falla mecánica o un error humano, los testimonios iniciales coinciden en la maniobra de invasión de carril.

Por su parte, el conductor de la grúa, un joven oriundo de una localidad cordillerana neuquina, resultó ileso. A pesar del impacto, el trabajador se bajó del vehículo pesado y colaboró activamente en las tareas de asistencia para socorrer a las personas que habían quedado atrapadas en el habitáculo de la camioneta.

Trabajos en el lugar y estado del tránsito

Tras el traslado de los heridos a los centros asistenciales más cercanos, se activó una segunda dotación de rescate vehicular para trabajar en la liberación del cuerpo de la víctima fatal, que permanecía en el interior del rodado.

Personal policial y peritos de accidentología permanecen en el sector realizando las diligencias de rigor para completar el informe pericial. No obstante, las autoridades informaron que existe poca restricción vehicular, permitiendo el flujo de autos con precaución mientras finalizan las tareas operativas sobre la calzada.