Es oficial: Nación extiende hasta diciembre la operación de una central hidroeléctrica clave de Chubut

El Gobierno, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, anunció que se tomó la decisión de prorrogar el plazo de operación de la Central Hidroeléctrica Futaleufú por parte de su actual concesionaria hasta diciembre.

La medida fue confirmada en el Boletín Oficial y argumentaron que cumple con el objetivo de preservar el suministro.

La medida oficial sobre la hidroeléctrica de Chubut

La central hidroeléctrica, cuya concesión original venció en junio del 2025, se encuentra actualmente en un periodo de transición. La planta tiene como uno de los principales clientes al complejo industrial de la firma Aluar ubicado en Chubut.

Con la Resolución 130/2026, el Ministerio de Economía comunicó que la empresa a cargo de la central debe presentar una carta de adhesión en un plazo de siete días para así formalizar la extensión.

Al mismo tiempo, la normativa indica que la firma «continuará operando como fecha máxima hasta el 15 de diciembre de 2026 inclusive, o bien hasta el perfeccionamiento de la Licitación Pública Nacional e Internacional».

Para que la prórroga se cumpla, la concesionaria deberá también actualizar la garantía de cumplimiento de contrato por un monto no inferior a US$1.500.000.

A su vez, la resolución aclara que la empresa tendrá que «cumplir con la totalidad de las obligaciones de su respectivo Contrato de Concesión», el cual inició en 1995. Esto incluye el pago de regalías a la provincia y la presentación de inventarios trimestrales

Nación ratificó su intención de convocar a un proceso competitivo para otorgar una nueva concesión. Mientras esto sucede, se informó que se mantendrá un veedor oficial para supervisar la operación y se invitó a la provincia de Chubut a designar un representante para colaborar en la transición.

Con información de Noticias Argentinas