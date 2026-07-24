Atropelló a un nene en Comodoro Rivadavia y dio una insólita explicación: las sanciones que podría recibir

Un hombre de 49 años atropelló a un nene de 6 en Comodoro Rivadavia y las imagenes captadas por una cámara de seguridad se viralizaron en las redes sociales. Tras la repercusión del caso, el conductor se presentó voluntariamente ante la Policía y dio una insólita explicación. Ahora, las autoridades evalúan las sanciones en su contra.

Según informó ADNSUR, el hecho ocurrió este jueves por la noche en la esquina de avenida Chile y calle Padre Corti. Luego del impacto, el nene fue trasladado al Hospital Regional, donde recibió atención médica y horas más tarde fue dado de alta.

Nene atropellado en Chubut: el conductor huyó y terminó presentándose ante la Policía

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un Chevrolet Meriva blanco salió de un comercio de la zona y más tarde el vehículo embistió a un nene, que estaba cruzando la calle junto con su mamá.

Las imagenes muestran que el conductor no detuvo el vehículo después del impacto. La secuencia generó una fuerte repercusión entre los vecinos y fue compartida durante la madrugada del viernes a través de WhatsApp y distintas redes.

El nene fue trasladado al hospital regional, donde recibió atención médica.

La Policía tomó conocimiento del caso cerca de las 21.45, luego de que desde la guardia de Pediatría alertaran sobre el ingreso del nene con lesiones en sus extremidades inferiores. A su vez, personal de la Comisaría Seccional Quinta realizó una inspección y obtuvo registros de las cámaras de vigilancia.

De acuerdo con la información consignada en el parte, el nene no sufrió fracturas, aunque presentó escoriaciones y dolencias en ambos tobillos.

El conductor se presentó en una comisaría tras la viralización del video y dio una insólita explicación

Durante la madrugada del viernes, el conductor, de 49 años, se presentó voluntariamente en la Comisaría Seccional Quinta y reconoció que era quien manejaba el Chevrolet Meriva involucrado en el atropello. Según declaró, no se había percatado de que había embestido al nene.

El conductor explicó que tomó conocimiento de lo ocurrido después de observar las publicaciones que circulaban en las redes. Tras su presentación, la novedad fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, que dispuso su identificación y la exhibición de la documentación correspondiente al vehículo.

Desde el ámbito contravencional, el titular del Juzgado de Faltas N.º 1 de Comodoro Rivadavia, Nicolás Caridi, explicó al medio chubutense que la normativa de tránsito contempla distintas sanciones. «La ley de tránsito permite como pena accesoria la imposición de una inhabilitación para conducir con retención de la licencia», señaló.