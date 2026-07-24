Encontraron en Córdoba al hombre de 38 años que había desaparecido en Río Negro

Luis Daniel Gregori, el hombre de 38 años que era buscado desde el martes tras abordar un ómnibus en Cipolletti, fue encontrado este viernes en la ciudad de Córdoba, según confirmaron las autoridades.

La desaparición había generado un amplio operativo de búsqueda tanto en Río Negro como en la capital cordobesa, hacia donde se dirigía el hombre. Su familia había radicado la denuncia luego de perder contacto con él y ante la falta de certezas sobre su llegada a destino.

Finalmente, Gregori fue localizado por personal policial mientras caminaba por la ciudad de Córdoba. Tras ser asistido y constatarse que se encontraba en buen estado, se dio por finalizada la búsqueda.

El hombre había partido desde Cipolletti el martes pasado con destino a Córdoba. A partir de la denuncia de sus familiares, se activaron los protocolos correspondientes para intentar establecer su paradero.

Las autoridades agradecieron a la comunidad, a los medios de comunicación y a todas las personas que colaboraron con la difusión del alerta durante los últimos días.