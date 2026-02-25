Nahuel Gallo sigue detenido en Venezuela y «en huelga de hambre»: revelaron detalles del estado del gendarme argentino

El gendarme argentino privado de su libertad en Venezuela, Nahuel Gallo, continúa realizando una huelga de hambre dentro de la cárcel El Rodeo 1. Permanece en el lugar desde finales del 2024 incomunicado y sin asistencia legal o visitas.

La única manera de establecer comunicación entre los familiares de detenidos venezolanos con sus seres queridos es junto a miembros dentro del penal. Son diálogos que se realizan a los gritos, traspasando los muros del centro de detención.

Durante la madrugada del miércoles, familiares de personas detenidas dentro del penal se acercaron a las inmediaciones del lugar y, mediante gritos, intentaron establecer diálogo con las personas dentro del sitio.

Entre los familiares presentes a las afueras del complejo de seguridad, estaba Yalitza García, suegra de Gallo quien confirmó la actualización brindada por las voces del penal. «El argentino sigue en huelga de hambre» le afirmaron.

En los últimos días creció la incertidumbre del destino de Gallo y los demás detenidos. Los familiares reclaman las liberaciones de sus seres queridos, las cuales anunciaron Delcy y Jorge Rodríguez, líderes del régimen tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de año.

El gendarme permanece alojado en El Rodeo 1 sin un proceso legal oficial ni público, con acusaciones en su contra, las cuales fueron transmitidas de manera oral por Maduro y Diosdado Cabello.

El reclamo de la familia de Gallo

María Alexandra Gómez, esposa del argentino secuestrado , reveló que su pareja se sumó al reclamo junto a más de 200 presos políticos por el chavismo. Explicó que su marido solo levantará la huelga de hambre si recibe asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional, un pedido que también hacen otros internos extranjeros en el penal

La esposa recriminó la falta de avances legales e intervención de autoridades oficiales. A su vez criticó que Gallo haya sido excluido de la ley de amnistía aprobada en Venezuela y volvió a reiterar su inocencia.

Con información de Infobae