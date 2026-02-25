Avanza el principal enemigo del maíz en casi todas las regiones del norte y centro de Argentina

El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, con datos de capturas relevados entre el 1 y el 16 de febrero de 2026, muestra un previsible aumento estacional de la presencia de la “chicharrita del maíz” en todas las zonas agroecológicas, con excepción del Centro Sur.

Si bien siguen predominando los bajos niveles de captura, aparecen más focos neurálgicos con altas densidades poblacionales. Por esto, aunque la infectividad que se detecta a Spiroplasma sigue siendo baja, los expertos de la Red insisten en lo indispensable del monitoreo frecuente (tanto con trampas como con inspecciones sobre el cultivo), así como en la importancia de remitir muestras de insectos a la red entomológica.

Sobre todo en las zonas endémicas o donde coexisten maíces tempranos y tardíos, el riesgo de colonización temprana e impacto de enfermedades es mayor, por ello, es fundamental realizar detecciones a tiempo, recalcan los expertos.

La chicharrita del maíz, región por región

En la zona endémica del NOA, donde el 98% de las trampas se colocó sobre lotes con maíz, las poblaciones de Dalbulus maidis continuaron creciendo. Solo en el 7% de las localidades no se detectó; en el 67%, las capturas se mantuvieron en los niveles más bajos (de 1 a 20 adultos por trampa), pero crecieron significativamente en puntos neurálgicos, como El Abra y Los Altos (Catamarca). El 34% de las localidades de la región tenía maíces en estadios vegetativos avanzados y el 9% en reproductivos.

Captura de adultos de D. maidis/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 35° lectura (01/02 al 16/02). Fuente: Red Nacional de Monitoreo Dalbulus Maidis.

En el NEA, la otra región endémica, el 89% de las muestras registró presencia del vector. Las categorías más bajas (1 a 20 adultos por trampa) se dieron en el 47% de los casos, mientras que las densidades más altas estuvieron en la Colonia La María y Calchaquí (Santa Fe), y Roversi (Santiago del Estero). Casi el 91% de las trampas de la región se ubicaron sobre maíz, y el 79% estaba en estadios iniciales.

En el Litoral, donde el 83% de las trampas estuvieron en lotes con maíz, también crecieron las capturas, que alcanzaron al 89% de las localidades. No obstante, el 54% registró los menores niveles poblacionales, y la categoría más alta (más de 100 insectos por trampa) se mantuvo estable, concentrada en Villa Hernandarias y Concepción del Uruguay (Entre Ríos). El 60% de los maíces de esta región se encontraba en estadios reproductivos, y un 10% en vegetativos avanzados.

Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del

maíz (Dalbulus maidis) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el décimo segundo al trigésimo sexto informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis). Fuente: Red Nacional de Monitoreo Dalbulus Maidis

También en el Centro-Norte, donde el 68% de las trampas estuvo sobre cultivos de maíz, se incrementaron las detecciones: alcanzaron al 88% de las localidades, aunque siguieron preponderando los niveles más bajos (1 a 20 por trampa), que abarcaron el 51% del total. Las densidades más altas correspondieron a Sebastián Elcano (Córdoba) y Ceres (Santa Fe). En esta región, el 30% del maíz se encuentra en estadios reproductivos y el 45% en vegetativos avanzados.

La excepción fue el Centro-Sur, donde Dalbulus maidis se mantuvo estable: con el 43% de las trampas instaladas en lotes con maíz, el 86% no presentó detecciones. No obstante, en un 2% apareció, por primera vez en la campaña, la categoría de presencia intermedia (de 21 a 50 adultos por trampa), en Zavalla (Santa Fe) y Marcos Juárez (Córdoba) .

Chicharrita del maíz: Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis

La Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis surgió en 2024, en respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por esta plaga, que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina. Coordinada por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), participan en ella instituciones claves del sector agropecuario argentino: la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (AAPPCE), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).

Los objetivos de la Red Nacional de Monitoreo Dalbulus maidis son informar sobre la captura de adultos de esta especie con trampas cromáticas adhesivas en regiones donde se cultiva de maíz, y sobre el porcentaje de la infección estacional de estos adultos con Corn Stunt Spiroplasma (CSS), tarea a cargo del Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA-CICBA (Conicet).

