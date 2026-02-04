Liberaron a otro argentino detenido en Venezuela: «¡Roberto vuelve a casa!», el mensaje de Patricia Bullrich

Venezuela liberó a Roberto Baldo,uno de los argentinos que se encontraba detenido tras ser acusado por terrorismo. La senadora libertaria, Patricia Bullrich, compartió un mensaje en redes sociales y celebró la liberación.

Baldo fue privado de su libertad en noviembre de 2024 junto con su esposa Montserrat Espinosa, quien tiene nacionalidad española-venezolana.

Liberaron a Roberto Baldo en Venezuela

La liberación de Baldo se dio días después de la de Gustavo Gabriel Rivara quien también estaba detenido en Venezuela. Según la información brindada por Noticias Argentinas, el reciente liberado estuvo en el Centro Penitenciario Yare III ubicado en el estado de Miranda, mientras que Espinosa fue llevada a la sede de la PNB El Valle en Caracas.

La pareja tiene dos hijas jóvenes y es dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes en Caracas. El Foro Penal venezolano informó en su momento que Baldo nació en Argentina, pero vive en Venezuela hace décadas e incluso obtuvo la ciudadanía al igual que su esposa.

Liberaron a otro argentino detenido en Venezuela.

La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.

Con información de Noticias Argentinas

El mensaje de Patricia Bullrich

Luego de conocerse la liberación del argentino en Venezuela, la funcionaria libertaria, Patricia Bullrich, apareció con un posteo en su cuenta de la red social X para celebrar lo ocurrido: «¡Roberto vuelve a casa!».

También lanzó una crítica y dijo: «Mientras algunos negaban la existencia de presos políticos en la dictadura venezolana, él estaba encerrado sin causa y sin debido proceso. Hoy recupera su libertad y vuelve con su familia».

Al final de su posteo recordó que están a la espera de «Nahuel (Gallo) y Germán (Giuliani)», el primero es un gendarme argentino que fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela, por órdenes del régimen de Nicolás Maduro; en tanto el segundo es un abogado que está bajo la autoridad del régimen chavista desde mayo de 2025. «Tienen que ser todos», remarcó.