Aerolíneas Argentinas con superávit y redujo su deuda: «Su segundo año consecutivo», resaltó Manuel Adorni

Aerolíneas Argentinas presentó los resultados de su ejercicio fiscal 2025. Desde la compañía señalaron que se logró operar sin recurrir a transferencias del Estado Nacional y consolidando un superávit operativo de 112,7 millones de dólares. «Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%. Atrás quedó el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite», sostuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Este resultado representa casi el doble de los 56,6 millones de dólares obtenidos en 2024.

Los números del balance de Arolíneas Argentinas

Con una facturación total que superó los 2.220 millones de dólares, el 2025 se posiciona como el segundo año consecutivo de números positivos, un fenómeno que la industria aeronáutica regional observa con detenimiento.

Entre la reestatización de 2008 y el cierre de 2023, Aerolíneas Argentinas, registró una pérdida operativa promedio de 400 millones de dólares anuales (medido en términos de EBIT), señaló Noticias Argentinas.

Durante esos quince años, la empresa demandó al Estado transferencias directas que superaron los 8.000 millones de dólares. El ejercicio 2025 rompió esta inercia. Sostuvieron desde la empresa que esto se logró en gran parte por una mejor gestión de los activos:

Volumen de Pasajeros: Se transportaron 12.781.016 personas, lo que equivale a un promedio de 35.016 pasajeros diarios.

Se transportaron 12.781.016 personas, lo que equivale a un promedio de 35.016 pasajeros diarios. Factor de Ocupación: La aerolínea alcanzó un robusto 83% de ocupación sobre una malla de 300 vuelos diarios.

La aerolínea alcanzó un robusto 83% de ocupación sobre una malla de 300 vuelos diarios. Confiabilidad: El factor de cumplimiento se situó en un 99,4%, una cifra que posiciona a la compañía entre las más puntuales y fiables de la región.

El factor de cumplimiento se situó en un 99,4%, una cifra que posiciona a la compañía entre las más puntuales y fiables de la región. Experiencia de Usuario: El indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la disposición de los clientes a recomendar el servicio, alcanzó los 55 puntos, reflejando una mejora sustancial en la percepción de calidad.

Saneamiento financiero y plan de expansión de Aerolíneas Argentinas

Uno de los pilares de este superávit ha sido la agresiva política de desendeudamiento. Entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025, Aerolíneas Argentinas logró reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%, pasando de 341,9 millones a 207,4 millones de dólares.

Este desahogo financiero permitió a la empresa pasar de una actitud defensiva a una de expansión estratégica. En un movimiento orientado a reducir costos operativos a largo plazo (especialmente en consumo de combustible y mantenimiento), la compañía anunció la incorporación de 18 nuevas aeronaves de última generación:

Cuatro Airbus A330neo: Destinados a fortalecer las rutas internacionales de largo alcance con mayor eficiencia energética.

Destinados a fortalecer las rutas internacionales de largo alcance con mayor eficiencia energética. Ocho Boeing 737 MAX 10: La versión de mayor capacidad de la familia MAX para rutas domésticas y regionales de alta densidad.

La versión de mayor capacidad de la familia MAX para rutas domésticas y regionales de alta densidad. Cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8: Completando la modernización de la flota de pasillo único.

Aerolíneas Argentinas con el ejercicio 2025 en fase de auditoría externa

Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, subrayó la importancia de la competitividad en un mercado abierto. “Este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad. Aerolíneas Argentinas demostró que puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías de la industria, reafirmando su compromiso indeclinable con la seguridad operacional y la calidad de su servicio”, señaló.

El balance correspondiente al ejercicio 2025 se encuentra actualmente en fase de auditoría externa por parte de la consultora KPMG. Esta firma, que ya certificó los estados contables de 2024, prevé finalizar la validación para que el Directorio proceda a la aprobación formal del documento hacia mediados de este año.

Con Noticias Argentinas