Nahuel Gallo y otros detenidos en Venezuela inician huelga de hambre, tras ser excluidos de la amnistía

La situación del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, en Venezuela, ha llegado a un punto de quiebre. Tras la aprobación de una polémica Ley de Amnistía en el Parlamento venezolano, que prometía libertades pero terminó blindada por letra chica, Gallo y centenares de detenidos iniciaron una huelga de hambre este viernes por la noche.

La medida de Nahuel Gallo y sus pares en Venezuela es un grito de desesperación: la normativa excluye explícitamente a quienes están acusados de «terrorismo» y «rebelión militar», las etiquetas judiciales que mantienen al argentino tras las rejas.

Nahuel Gallo en huelga de hambre: un viaje familiar a Venezuela que terminó en pesadilla

Nahuel Gallo fue arrestado el 8 de diciembre 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira. No estaba en misión oficial; viajaba como particular para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. Pese a tener su documentación en regla, fue interceptado y desde entonces permanece en un limbo legal en la prisión de Rodeo I, en las afueras de Caracas.

Aislamiento : sus familiares denuncian que se encuentra incomunicado y sin acceso a una defensa privada.

: sus familiares denuncian que se encuentra incomunicado y sin acceso a una defensa privada. El reclamo: su suegra, Yalitza García, ha liderado la visibilidad del caso, llegando incluso a interpelar a diputados en la propia Asamblea Nacional venezolana.

Nahuel Gallo en huelga de hambre: la «trampa» de la nueva Ley de Amnistía en Venezuela

El detonante de la huelga fue la sanción de la ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Si bien el texto promete liberar a quienes participaron en protestas políticas de los últimos años, deja afuera a los casos más sensibles:

Exclusión por delitos: no alcanza a los procesados por «terrorismo», cargo frecuente contra militares y extranjeros. Incertidumbre jurídica: los 16 artículos de la ley no detallan con precisión los delitos perdonados, lo que permite una aplicación discrecional. Sin restitución: la norma no contempla la devolución de bienes ni el levantamiento de inhabilitaciones, dejando a muchos beneficiarios en una libertad a medias.

Nahuel Gallo en huelga de hambre: «No somos terroristas», el grito desde el Rodeo I

Aproximadamente 214 detenidos, entre venezolanos y extranjeros, se han sumado a la huelga de hambre. El objetivo es presionar para que la ley sea ampliada o para que se revisen sus casos bajo estándares internacionales de derechos humanos.

Para Gallo, que ya cumple más de 430 días de detención arbitraria, esta medida de fuerza representa el último recurso legal y físico para recuperar su libertad y volver a Argentina.