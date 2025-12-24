«Feliz Navidad»: el Papá Noel que emocionó a los barrios más alejados de Cipolletti

El polvo se levantaba al paso de una figura inesperada: Papá Noel. Así dio inicio a las celebraciones por Navidad en Cipolletti. La iniciativa comenzó en la zona de la Isla Jordán y continuó su trayecto por Labraña y Los Sauces. “Donde nadie llega, nosotros estamos todo el año”, afirmaron desde la organizaciones sociales.

El recorrido avanzó luego hacia el barrio Antártida. Los organizadores señalaron que la actividad forma parte de la labor territorial que realizan durante todo el año. La iniciativa tuvo buscó acercar un mensaje de alegría, encuentro y acompañamiento a niñas, niños y familias, además de entregar regalos.

La caravana finalizó su itinerario en el barrio La Paz. Allí se realizó el cierre de la jornada, que incluyó una celebración previa a la Navidad. El evento contó con la presentación de bandas en vivo y comida, generando un espacio de reunión para los habitantes del lugar.

Un trabajo conjunto para llevar alegría esta Navidad

La organización del evento en el barrio La Paz se gestó mediante la colaboración con las organizaciones Aluvión y Sitrajur. Esta articulación permitió el desarrollo de actividades comunitarias que apuntaron a fortalecer la relación entre los vecinos y las instituciones barriales.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de sostener el apoyo en los territorios más alejados del centro urbano de Cipolletti. Desde la organización quisieron «poner en valor el trabajo colectivo como herramienta de inclusión y contención social».

Con este mensaje, los organizadores reafirmaron su intención de continuar el trabajo de inclusión y acompañamiento a las familias de Cipolletti, utilizando estas fechas festivas como un punto de encuentro y visibilización de la realidad barrial.

Navidad 2025 en Cipolletti. (Foto: Gentileza)

Bariloche: campaña solidaria y caravana por Navidad

La Municipalidad de Bariloche llevó adelante la campaña «Un regalo por una sonrisa» este martes 23, con la distribución de juguetes nuevos en los barrios más vulnerables de la ciudad. La iniciativa, coordinada por la delegación del cerro Catedral y la Subsecretaría de Deportes, recolectó donaciones de vecinos y empresas en el Gimnasio Municipal 3. La convocatoria tuvo una consigna específica: reunir juguetes no bélicos y que no requiriesen pilas, con el fin de promover la creatividad y la paz.

De forma simultánea, Papá Noel realizó un extenso recorrido por la ciudad tras su paso por el Centro Cívico. A bordo de un vehículo municipal, la caravana comenzó a las 11 en el Paseo del Este y conectó puntos estratégicos como el barrio La Habana, las 270 Viviendas y el Gimnasio Municipal 2.

El itinerario avanzó hacia la zona Sur en el playón de las 645 Viviendas y concluyó en el Oeste, en la rotonda del kilómetro 8 de la Avenida de los Pioneros.