Neuquén del Ayer, el archivo viviente de una capital contada por sus protagonistas

Juan José González y Emiliano Aguilar tienen algo en común: aman la ciudad en la que viven y son apasionados de su historia. (FOTOS: Matías Subat)

Al hablar de Neuquén se piensa en Gregorio Álvarez, Irma Cuña o más atrás en el tiempo de Carlos Bouquet Roldán y Abel Chaneton, entre otros personajes de la historia de la ciudad de Neuquén. Pero también es hablar de más de 20.000 personas que hace unos años formaron un grupo que en principio tenía como objetivo conocer gente con intereses afines y que luego se convirtió en un archivo histórico viviente.

Neuquén del Ayer nació en 2010 como un grupo de Facebook donde su creador compartía fotos antiguas de lugares y personajes de Neuquén. “Siempre tuve amor por la historia, siempre me gustó ver fotos viejas. Una vez me llegó una foto del Chateau Gris que me llamó mucho la atención y empecé a averiguar donde estaba y de que se trataba. Ahí se me ocurrió armar una página para encontrar gente que tuviera las mismas inquietudes que yo y que pueda compartir fotos e historias de lo que fue Neuquén”, explicó Juan José González, fundador del grupo de Facebook.

Lo que jamás se imaginó este “neuquino por adopción” es que ese rinconcito del recuerdo podría crecer hasta convertirse en uno de los grupos más visitados de la red social. En la actualidad cuenta con 21.200 miembros que van reconstruyendo con sus relatos y fotografías cada pedazo de historia de lo que fue el viejo Paraje Confluencia, la capital histórica del Territorio y de cada localidad de Neuquén.

Una foto o un nombre ofician de disparador para que comience a escribir la historia y se multipliquen las anécdotas. Son un archivo elaborado de primera mano. De hecho, mucha gente sin ser parte del grupo los contacta para averiguar algún dato histórico.

La pregunta inevitable vino luego de una larga charla. ¿Por qué Neuquén? ¿Por qué reconstruir la historia de Neuquén? “Porque soy un enamorado de Neuquén. Vine acá a los 18 años y nunca más me fui. Acá tengo mi vida. Yo elegí vivir acá y acá estoy sin querer irme a otro lado”, confirmó González que nació en Posadas, Misiones, pero los vientos lo trajeron hacia estos lugares.

Pero no es esa la única razón. Emiliano Aguilar, miembro del grupo destacó la importancia de que año a año se vaya reconstruyendo la historia de Neuquén de esta manera: con los testimonios de los testigos y personajes directos. “Somos una provincia y una ciudad joven, que tienen muy poco avance de la arquitectura pero que es muy rica en las vivencias de su gente. Y esta tierra tienen una particularidad, su gente. Es gente abierta que no se muestra distante y creo que eso tiene que ver con ser una provincia que desde sus orígenes adoptó a mucha gente”, consideró el hijo del poeta neuquino, Milton Aguilar.

“Y si seguimos sumando razones de porqué es importante este grupo te digo que al hablar de historia siempre se recurre a un historiador pero acá es la misma gente, los protagonistas de cada momento histórico los que cuentan. Acá se cuenta la historia de Bouquet Roldán pero también la historia del panadero, del lechero y de los locales comerciales que ya no existen”, agregó González.

Y así fue creciendo Neuquén del Ayer y no solo lo hizo puertas adentro. Emiliano y Juan José tienen un programa por radio streaming La Séptima, donde se van contando historias con invitados especiales y la participación del público. Se puede escuchar los lunes de 20 a 22 por la web o por Youtube.

Además, la semana que viene viajarán a San Martín de los Andes para presentar la apertura de un grupo similar denominado San Martín del Ayer. “Es multiplicar la historia”, coincidieron ambos.