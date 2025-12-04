¡La Fiesta del Tomate ya tiene fechas confirmadas para marzo 2026! Los días en que se hará el mega evento de Lamarque

La ciudad de Lamarque ya comenzó con los preparativos para la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Tomate y desde la organización anunciaron oficialmente las fechas claves de cuándo se hará el mega evento. ¡Serán cuatro días a puro ritmo y celebración que no te podes perder!

Con un video de 45 segundos, la Municipalidad de Lamarque anunció que la Fiesta del Tomate 2025 se realizará los días 12, 13, 14 y 15 de marzo.

«Algo grande se acerca… La fiesta del Tomate está despertando. ¿Estás listo? Porque lo que viene… VA A EXPLOTAR», escribieron en el posteo que tuvo reacciones inmediatas de los usuarios y aumentó las expectativas para el año que viene.

Se espera que en los próximos días o semanas brinden más detalles de los artistas que formarán parte de la grilla cultural.

Gran expectativa por la Fiesta del Tomate 2026

La Fiesta del Tomate, cuyo nombre oficial es Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, es uno de los eventos tradicionales más importantes de la región del Valle Medio de Río Negro. Debido a su mega producción se consolidó como uno de los festivales más convocantes después de la Fiesta de la Confluencia de Neuquén y la Fiesta de la Manzana de Roca.

Cada año anuncian una grilla completa de actividades y artistas tanto de nivel regional como nacional. La edición 2025 de la Fiesta del Tomate contó con la participación de La Joaqui, Karina La Princesita, Abel Pintos, entre otros, por ello hay gran entusiasmo para saber quiénes serán los confirmados del próximo año.