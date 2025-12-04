Neuquén lanzó oficialmente la temporada de balnearios y el río Limay recibe a los bañistas

La ciudad de Neuquén dio inicio oficial a la Temporada de Balnearios con una apuesta que incluye el despliegue de 163 guardavidas, equipos de salvamento y un operativo en conjunto con los servicios de emergencia y la Policía. El acto se realizó ayer, a pocos metros del río Limay.

El Operativo Balneario comenzó el 15 de noviembre con una pretemporada que incluyó la presencia de guardavidas en algunos de los puntos más concurridos del río Limay. A partir de este 1 de diciembre inició oficialmente la temporada con la cobertura de los cinco balnearios habilitados: Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo Fahler, Albino Cotro y Solalique. Además, se incluyen zonas como Isla Verde, Isla 132 y Linares al fondo.

“Estamos haciendo el lanzamiento de la temporada de verano 2025-26 con todos los equipos municipales que impactan con su trabajo en la vida de este río tan hermoso y que motiva que la ciudad sea cada día más vista como turística”, destacó ayer María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete.

La funcionaria resaltó las inversiones en obras que realizó el municipio en el Paseo Costero y zonas recreativas de la ciudad, las mejoras en movilidad y servicios públicos y el trabajo de protección con guardavidas, policía y salud: “Son estos trabajos los que hacen al estado en que están nuestras costas, tan atractivas para la ciudadanía neuquina y visitantes que eligen disfrutar el verano acá”, afirmó.

El 3 de diciembre se lanzó oficialmente la temporada de balnearios de Neuquén. Foto: Gentileza.

Además de la seguridad que brindan los guardavidas, el operativo incluye el despliegue de 300 empleados municipales que se encargan del mantenimiento de cada uno de los espacios verdes, limpieza de balnearios y de sanitarios públicos, parrillas y toda la infraestructura montada en el Paseo Costero.

“Trabajamos de manera articulada. La temporada verano es muy importante para la ciudad de Neuquén con estos 30 kilómetros de Paseo Costero, con la infraestructura, las actividades deportivas y recreativas y ahora también la incorporación de cuatro camiones regadores que son muy importantes con una inversión de 400.000 dólares”, anunció Pasqualini.

Por su parte, Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, resaltó que, además de la presencia de guardavidas, se incluye la cobertura con un equipo náutico adquirido por el municipio para patrullar la costa “de punta a punta” a través de las motos de agua y botes semirrígidos.

“Es un operativo que hacemos en conjunto con la Policía provincial, con un sistema de emergencia a través de una ambulancia contratada específicamente para los balnearios y el acompañamiento de Prefectura Naval Argentina”, agregó. Además, destacó que los balnearios de la ciudad de Neuquén desde hace cuatro años cuentan con desfibriladores que los hacen cardioprotegidos para cualquier emergencia.

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, destacó que es el tercer año consecutivo que se trabaja con el Verano Deportivo. En esta línea, el funcionario explicó que esta iniciativa tiene dos aristas: generar actividades deportivas en los balnearios de la ciudad, y ofrecer clases de natación gratuitas para reforzar la seguridad balnearia.

Este verano también habrá traslados gratuitos a personas con discapacidad hacia los balnearios. El servicio comenzará en los próximos días.

Por otro lado, en el acto oficial se aseguró que se trabajará para que los baños estén limpios las 24 horas del día. Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, contó: “Es una decisión política de nuestro intendente Mariano Gaido poner a disposición de la ciudadanía neuquina los 30 kilómetros de Paseo Costero. En ese sentido, vamos a tener un despliegue muy importante en lo que tiene que ver con el plan de temporada de balnearios y esto implica la contratación de personal de temporada para todos los servicios de limpieza y mantenimiento de estos paseos costeros”.

Mencionó que esto permite extender el horario de los baños para su uso ya que “en época invernal funciona hasta las siete de la tarde, y en verano será hasta las doce de la noche en los cuatro balnearios habilitados más los anexos, como en este caso el balneario Solalique”.

María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete, en el lanzamiento de temporada. Foto: Gentileza.

Como es habitual en verano, el transporte público funcionará hacia los balnearios del río Limay. El sistema incluirá dos líneas especiales que funcionarán como rondines: una desde el centro de la ciudad y otra desde la zona Oeste. Ambos estarán identificados con carcelería que menciona “Cole al río”.

Además, siete líneas regulares extenderán sus recorridos a partir del 1 de enero para llegar hasta los balnearios. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 3, 11, 17, 24 y 26.