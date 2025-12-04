Servicio a la comunidad: Calf anunció cortes programados para este viernes 5 y sábado 6 en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza Calf informó que realizará cortes programados de energía eléctrica durante el viernes 5 y sábado 6 de diciembre en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, en el marco de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

Cortes de energía programados para el fin de semana en Neuquén

Viernes 5 de diciembre: Horario: de 14:00 a 15:30

Sector afectado: Agote, entre Félix San Martín y Perito Moreno

Motivo: incorporación de nueva estructura en la red eléctrica.

Cortes del sábado 6 de diciembre

Horario: de 7:00 a 9:00

Mitre, entre Río Negro y Santa Cruz

Mitre, entre Tierra del Fuego y Chubut

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante los cortes. Asimismo, aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas señaladas son aproximadas, por lo que podrían registrarse afectaciones en zonas linderas.