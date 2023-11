Neuquén no tendrá fiestas en espacios abiertos el 24 y 31 de diciembre: qué pasa con los eventos anunciados

Con el final del año, los más jóvenes demuestran la necesidad de salir a celebrar los días festivos, sobre todo durante la noche y en espacios abiertos. En Neuquén la actividad de este tipo ha sabido generar detractores y defensores, principalmente por varios hechos de inseguridad que supieron marcar la historia de la capital provincial. Recientemente, una serie de publicaciones en redes sociales dio aviso de una gran fiesta el próximo 31 en la calle San Martín al 8000, incluso comenzó la venta de las entradas.

La subsecretaria de Comercio de la municipalidad del Neuquén, Gabriela Cagol dialogó con Diario RÍO NEGRO y descartó la realización de eventos el 24 y el 31 de diciembre próximo.

«No va haber ninguna fiesta de este tipo el 24 y el 31 en Neuquén porque en la ordenanza se solicita personal de seguridad privado, tránsito y Policía para este tipo de eventos, y esas fechas de por si son complicadas y se necesitan esos recursos», aclaró la funcionaria quien además remarcó que no es una prohibición a la actividad, sino más bien una acción para favorecer a la logística de seguridad de la ciudad durante Navidad y Año Nuevo.

Consultada por la habilitación de las fiestas abiertas, recordó que no existe ordenanza alguna que no permita realizarlas. «Incluso en la gestión anterior (Quiroga) no había ordenanza alguna, era más bien un criterio que se adoptó desde las facultades que tiene el Ejecutivo«, dijo.

«Se realizaron varias fiestas, por ahí más chicas que no tuvieron tanta repercusión pero cumplimentaron con los requisitos y se hicieron», contó Cagol. En el 2022 Neuquén capital dio luz verde a una actualización sobre la reglamentación de la actividad por medio de las Ordenanzas 14392 y 14406. En las mismas incluso se solicita a las productoras que se realicen en las afuera del evento actividades relacionadas a los consumos problemáticos.

Neuquén no tendrá fiestas en espacios abiertos el 24 y 31 de diciembre: una productora ya vende entradas para un evento

Cagol explicó que en la actualidad no hay ninguna fiesta confirmada y que hasta el momento solo tres productoras («Five Pro Events», el titular de «Costa Brava» y el de «Sauvage») comenzaron con «la presentación de la documentación para solicitar los permisos». A pesar de esto, una de ellas Five Pro Events ya publicita en sus redes sociales una gran fiesta el próximo 31 de diciembre.

Diario RÍO NEGRO además constató que se están ofreciendo las entradas en la página web de la empresa y que van desde los 7 mil pesos para la «general de pie», hasta los 15 mil «VIP platino». En la publicación se constata que el evento promocionado denominado «Fiesta Pink» se realizará el «Domingo 31 de diciembre».

La subsecretaria de comercio explicó que se contactó con los productores y que se le transmitió que dicha fiesta «deberá pasarse para el 30 de diciembre».

También dijo que al momento de la difusión de la fiesta, el municipio no había resuelto la imposibilidad de eventos en ambas fechas.

Las fiestas en espacios abiertos habían quedado en la cuerda floja, después de que en una celebración de año nuevo, el primero de enero de 2018, el joven Lautaro Bettini sufriera un brutal ataque por parte de otro joven. Producto del golpe en su cabeza, debió luchar por su vida y comenzar un largo periodo de rehabilitación que aún persiste con secuelas graves.

A pesar de ese antecedente, la funcionaria expuso que no se busca limitar la producción de fiestas ya que la escazes de oferta hace que «los jóvenes vayan a otras ciudades de la región para divertirse». Es así que tanto Cipolletti como Fernández Oro ya promocionan grandes fiestas para ambas fechas.