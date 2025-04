Neuquén reactivó la Fundación Policial tras 22 años: cómo buscan modernizar la institución con apoyo civil

Durante más de dos décadas, nadie supo bien qué había sido de la Fundación Policial de la provincia de Neuquén. Había quedado dormida, sin movimientos visibles, sin cuenta bancaria, sin presencia pública. Hasta que un día de febrero del año pasado, a Horacio Uguet —comisario retirado— lo convocaron con una propuesta concreta: comenzar a devolverle vida. Este martes, pasó por los micrófonos de RÍO NEGRO Radio y contó los objetivos del relanzamiento de la entidad.

La tarea no fue sencilla. Hubo que abrir cajas, revisar papeles, cruzar datos y armar un equipo desde cero. Pero el entusiasmo fue mayor. Y finalmente, antes de que se tache abril de 2025 del calendario, la Fundación Policial de Neuquén volvió a tener entidad formal, cuenta bancaria activa y un objetivo claro: convertirse en el puente legal entre la comunidad y la institución, para canalizar donaciones, promover capacitaciones y fortalecer a la fuerza con transparencia y compromiso.

Una decisión institucional clave

«La decisión que tomó la jefatura de la Policía, desde el año pasado, fue fundamental», destacó Uguet, hoy presidente de la Fundación. Por primera vez, la conducción de esta herramienta no está en manos del jefe ni del subjefe de la fuerza, como solía ocurrir desde su creación en 2001. Esta vez, se optó por delegar la presidencia y otras funciones en personal activo y retirado, de distintas jerarquías.

La Fundación Policial de Neuquén se reactivó tras 22 años y busca canalizar donaciones para capacitar y equipar mejor a la fuerza provincial. Foto Ceci Maletti.

Uguet dijo que la Fundación actualmente está integrada por una combinación heterogénea de miembros: hay personal superior, subalterno, activos y retirados. El tesorero, por ejemplo, es un sargento en actividad. Además, se incorporaron figuras clave como una contadora y un abogado, que colaboran ad honorem.

«Tenemos un equipo con ganas y con tiempo», remarcó Uguet. «No se puede ser jefe de Policía y presidente de la Fundación al mismo tiempo. Es una tarea que requiere presencia diaria, dedicación y sensibilidad para responder a las necesidades institucionales».

El regreso a la legalidad

Una de las primeras condiciones que puso Uguet al asumir fue reactivar la cuenta bancaria. «Cualquier ingreso de dinero debe estar bancarizado, todo tiene que pasar por transferencias registradas. Esa es la única manera de que el día de mañana podamos rendir cuentas con claridad total», explicó.

Este detalle no es menor. Durante años, la Policía de Neuquén no podía aceptar donaciones de ninguna índole. «Una vez, una empresa quiso donar una ambulancia y el jefe tuvo que decir que no. Desde la institución no se pueden recibir donaciones estando en actividad. Pero la Fundación sí puede».

Con la cuenta corriente ya habilitada y el CBU activo, ahora la Fundación puede empezar a recibir recursos. “Desde ayer ya está todo operativo”, celebró Uguet en diálogo con Ya Es Tiempo. Y agregó que se comunicará oficialmente esta reapertura para convocar a la sociedad a colaborar.

Qué busca hacer la Fundación

El objetivo no es solo canalizar donaciones materiales, sino detectar las necesidades internas de la fuerza y actuar en consecuencia. Para eso, el presidente de la Fundación confirmó que «se está trabajando en relevamientos y diagnósticos» que permitan establecer prioridades claras.

Uno de los focos estará puesto en la capacitación permanente. “El área de delitos económicos, defraudaciones y delitos informáticos necesita formación constante. Hoy contamos con buen personal, pero hay que mantenerlo actualizado”, señaló Uguet.

También destacó la necesidad de atender lo humano. “El recurso humano es central. Hay que ver qué se puede hacer en bien del personal, y eso incluye desde cuestiones laborales hasta condiciones de trabajo”.

El nuevo vínculo con la sociedad

Desde ahora, cualquier persona o empresa puede colaborar con la Fundación. Se crearon dos categorías de miembros: los honorarios, que aportan bienes o recursos puntuales; y los activos, que realizan contribuciones mensuales. «Todo, con recibo, bancarizado, legal», dijo.

«La idea es que la sociedad sepa que existe esta herramienta. Que si alguien quiere ayudar, ahora puede hacerlo. Y todo será registrado y auditado», aseguró Uguet.

La sede de la Fundación funcionará en la jefatura de Policía, en calle Richieri. Allí también se instalará una línea telefónica para consultas y coordinación.

En un contexto donde la delincuencia se perfecciona con tecnología de punta, Uguet consideró vital que la Policía no se quede atrás. “Los delitos de hoy no se pueden investigar a caballo”, graficó. “La narcocriminalidad tiene equipos de comunicación sorprendentes. Si no tenemos las mismas herramientas, siempre vamos un paso atrás”.

La Fundación aspirará a acompañar el plan de modernización que impulsa el gobernador Rolando Figueroa, quien ha puesto especial foco en robustecer la infraestructura, el parque automotor y los equipos de la fuerza. «Fue muy acertada la designación de Tomás Díaz Pérez como jefe», valoró Uguet. “Lo conozco, sé que prioriza los principios y la capacitación”.

La buena sintonía entre la Fundación y la jefatura es clave. “Tenemos un feedback constante. Si no hay comunicación, esto no sirve ni como fundación ni como institución”.

Para Uguet, el relanzamiento de esta entidad representa no solo una oportunidad para modernizar a la fuerza, sino también un gesto de apertura hacia la comunidad. «Queremos hacer algo en bien de la institución, no por lo económico, sino porque nos importa. Y todo el que quiera sumarse, será bienvenido», finalizó.

