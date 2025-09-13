Neuquén suma un renovado atractivo turístico en su aniversario con el Balcón del Valle

El renovado Balcón del Valle ofrece vistas privilegiadas de la ciudad y el río. Foto: Municipalidad de Neuquén.

La ciudad de Neuquén sigue el festejo de su aniversario con la inauguración del renovado Balcón del Valle, una obra que busca impulsar el perfil turístico local. “Este punto que hoy inauguramos viene a consolidar un lugar que van a visitar no solamente los vecinos, sino también quienes lleguen desde otros lugares”, afirmó Mariano Gaido durante el acto oficial.

Una obra que ofrece una nueva postal de Neuquén Capital

El espacio, ubicado en el barrio Alta Barda, fue reacondicionado con miradores nuevos, estacionamientos y áreas recreativas. La Municipalidad destacó que el objetivo es que los visitantes puedan disfrutar de una mejor infraestructura y de vistas panorámicas únicas de la ciudad y el río.

Gaido y Figueroa encabezaron la inauguración en el 121° aniversario de Neuquén.

Según explicó el intendente, la remodelación es parte de un plan que busca revalorizar los espacios públicos. “Con Rolando (Figueroa) planificamos juntos para que la ciudad de Neuquén deje de ser solo un lugar de tránsito y se convierta en un destino turístico”, subrayó.

En este sentido, Gaido agradeció el acompañamiento del sector privado y de las cámaras gastronómicas y hoteleras en el desafío de consolidar la economía del turismo como motor de desarrollo local.

Rolando Figueroa respaldó la iniciativa y marcó las obras en la provincia

El gobernador Rolando Figueroa destacó el rol del municipio en el proceso de transformación urbana. “Creemos que es muy importante el trabajo que viene realizando Mariano (Gaido) y todo su equipo de poder poner en valor turístico la capital”, expresó.

El mandatario agregó que la capital ofrece una diversidad de atractivos que la posicionan como un polo turístico creciente. “Podemos disfrutar el río y ahora con esto podemos disfrutar la barda, podemos disfrutar toda la vista que tenemos del Alto Valle”, dijo.

Vecinos y funcionarios destacaron el impacto de la remodelación en la zona.

Además, Figueroa señaló que el aniversario de la ciudad es un marco ideal para inaugurar obras que apuntan a mejorar la calidad de vida y a fortalecer el orgullo neuquino. “Estamos muy contentos de festejar este nuevo aniversario de la capitalidad con obras, con la posibilidad de progresar en distintas actividades”, aseguró.

Por su parte, José Luis Ousset, jefe de gabinete provincial y segundo candidato en la lista al senado por Comunidad, destacó que la gestión de Gaido impulsa una Neuquén con servicios modernos y un perfil turístico sólido. “Mariano (Gaido) viene trabajando en el desarrollo de Neuquén, mejorando tanto los servicios básicos como el turismo”, señaló.

Los vecinos de Neuquén celebraron el impacto de la remodelación en su barrio

La renovación del Balcón del Valle también tuvo el reconocimiento de referentes barriales. Álex Tarifeño, presidente de la comisión vecinal de Rincón de Emilio, valoró el impacto de la obra: “Estamos muy contentos con los trabajos que hicieron en este mirador ya que representan un cambio positivo para todo el barrio”.

El gobernador Rolando Figueroa acompañó a Mariano Gaido en la inauguración del espacio.

El dirigente pidió además el compromiso de la comunidad para mantener el espacio en buenas condiciones: “Agradecemos al intendente por el trabajo realizado y pedimos a los vecinos que cuiden y disfruten de este espacio que hoy es de todos”, remarcó.

La obra, que busca equilibrar urbanización y conservación de la naturaleza, se proyecta como uno de los principales hitos en el crecimiento urbano de la capital.