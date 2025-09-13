Neuquén está de fiesta: ¿a qué hora empieza el desfile por el 121 aniversario de la ciudad?

Neuquén está de fiesta, este sábado la ciudad continúa con sus actividades para celebrar su 121° aniversario y realizará el infaltable desfile cívico militar. Para que no te lo pierdas, en RÍO NEGRO te contamos a qué hora empieza y todo lo que necesitas saber.

El desfile contará con la participación de más de 100 agrupaciones de la ciudad, incluyendo clubes, equipos municipales y fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la región.

Se llevará a cabo en la calle Obrero Argentino, entre Chocón y Boerr. El evento comenzará a las 14 y se estima que se extenderá por varias horas, finalizando alrededor de las 18.

Esta calle fue seleccionada como escenario del desfile para celebrar las obras de infraestructura de la ciudad.

Esto incluye la finalización del asfaltado de la Obrero Argentino hasta el río y la inauguración de la última parte del Paseo Costero sobre el río Limay, que tuvo lugar en el Club Independiente.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recordó que el año pasado el desfile se realizó en el oeste de la ciudad, sobre calle Necochea, y que la decisión de hacerlo en el este de la ciudad este año se tomó para continuar descentralizando los eventos.

Las otras actividades por el aniversario de Neuquén

Desde el Ejecutivo mencionaron que el sábado 13, a las 10, se inaugurará el Balcón del Valle, con los nuevos miradores.

En tanto, el lunes 15, la agenda continuará con la entrega e inauguración de 418 lotes con servicio en el barrio Z1.

Además, la semana de festejos culminará con el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, que tendrá su anuncio oficial en la ciudad el 22 de septiembre. El lanzamiento oficial en Buenos Aires se realizará en noviembre.

Recordaron que este viernes será la inauguración de la Feria Internacional del Libro, una actividad que se extenderá durante diez días.