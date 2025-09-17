Neuquén y Río Negro bajo alerta meteorológica: jueves con tormentas, chaparrones y viento fuerte

La región de Neuquén y Río Negro se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, ya que un ingreso de aire húmedo e inestable provocará condiciones meteorológicas adversas durante los próximos días. Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se espera la formación de tormentas, especialmente en el centro este de la región, acompañadas de lluvias y chaparrones que podrían afectar tanto a la zona urbana como a rutas y sectores rurales.

En la cordillera, el panorama también es complejo: se prevén lluvias y nevadas, mientras que el descenso progresivo de la temperatura se hará sentir a lo largo de toda la región.

Este panorama de tiempo cambiante requiere atención y precaución, ya que el clima inestable continuará durante los próximos días, con jornadas de lloviznas, chaparrones y ráfagas de viento que podrían intensificarse en momentos puntuales.

Neuquén: tormentas y lluvias continuarán este jueves

Este jueves los neuquinos deberán prepararse para una jornada inestable, con probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones a lo largo del día y la noche. La temperatura máxima alcanzará los 19 ºC durante la jornada, mientras que por la noche descenderá hasta los 7 ºC.

El viento soplará desde el sector sureste a una velocidad promedio de 27 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h.

Roca y Cipolletti: lluvias en el Alto Valle

En Roca y Cipolletti, la jornada también se presentará con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones tanto de día como de noche.

La temperatura llegará a los 18 ºC durante el día y descenderá hasta 5 ºC por la noche. El viento soplará desde el sector sureste a 21 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h

Las Grutas: lluvias débiles y dispersas este jueves

En la zona costera de Las Grutas, el jueves se presentará con lluvias débiles y dispersas durante el día y la noche, bajo un cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima será de 16 ºC y la mínima de 7 ºC.

El viento será más tranquilo, de 13 a 16 km/h, con ráfagas de hasta 27 km/h.

Viedma: clima inestable este jueves

En Viedma, este jueves el clima se presenta más inestable: se esperan tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante el día, mientras que por la noche continuarán las lluvias y chaparrones.

La temperatura máxima llegará a 22 ºC y la mínima nocturna a 9 ºC. Los vientos soplarán desde el este a 23 km/h, con ráfagas de hasta 44 km/h