Neuquén y Río Negro bajo alerta por fuertes tormentas este miércoles: horarios y las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por fuertes tormentas en Neuquén y Río Negro para este miércoles. Cuáles son las zonas afectadas y peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, las tormentas consistirán en una «abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo» que estarán acompañadas por «frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h« y hasta «ocasional caída de granizo».

«Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», detallaron.

Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: horarios y zonas afectadas

En ambas provincias se aguarda que las fuertes tormentas lleguen en horas de la noche de este miércoles 22 de octubre.

Las zonas afectadas en Neuquén:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Las zonas afectadas en Río Negro:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy.

25 de Mayo.

General Roca.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

