Tormenta y hasta posible granizo, la alerta que complica al Alto Valle: ¿a qué hora llegan las fuertes lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas para este miércoles. Según lo anticipado, el fenómeno que combinará fuertes lluvias y hasta posibilidad granizo, alcanzará distintas regiones de Neuquén y Río Negro, por ello te contamos cuál es el pronóstico para el Alto Valle.

El organismo informó que el área bajo alerta será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Tras esto detalló que «las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h».

«Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», agregó.

A qué hora llegan las fuertes lluvias al Alto Valle

Según el pronóstico las lluvias regresarán al Alto Valle. El cielo estará semicubierto y se espera que la inestabilidad con lluvias y tormentas se intensifiquen en el transcurso de la jornada.

La alerta por tormentas incluye la posibilidad de caída de granizo, junto con ráfagas de viento y actividad eléctrica. Pero para aclarar, no es una certeza que este fenómeno impacte en toda la región, tal vez afecte a zonas rurales.

En ciudades como Roca se espera que la lluvia se instale durante la noche. Además se le sumará el viento durante la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h.

En tanto en la ciudad de Neuquén capital, la situación será la misma. El organismo informó que el cielo se mantendrá semicubierto durante todo el día y al igual que en Roca, se espera viento en horas de la tarde.