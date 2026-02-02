Neuquén y su cordillera cerraron enero con números en alza

Se fue el primer mes fuerte de las vacaciones de verano. En la provincia de Neuquén, según los datos oficiales, durante enero el factor de ocupación fue del 72%, “lo que representa cinco puntos porcentuales más que en enero del año pasado”.

Los destinos más elegidos por los turistas fueron Villa Traful que se ubicó en el primer lugar del ranking, seguido por Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia-Moquehue, Aluminé y Varvarco, en el norte neuquino.

“Durante enero, se contabilizaron 833.751 pernoctes, con un incremento del 7% “en la venta de noches/cama, y 219.403 turistas, lo que significa un aumento interanual del 21%, equivalente a 31.492 visitantes más que en el mismo mes del año anterior”, explicó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves.

La semana del 19 al 25 de enero se llegó a un promedio del 75% de ocupación de plazas turísticas en toda la provincia.

A nivel regional, las mayores tasas de ocupación se registraron en la Región Lagos del Sur, con un 80%, y la Región del Pehuén, con un 78%, consolidándose como los principales polos turísticos de la temporada.

En cuanto a la oferta, la provincia contó con 1.001 alojamientos habilitados, lo que representa un incremento del 3% respecto de diciembre de 2025, y un total de 26.576 plazas, con un crecimiento del 6% en el mismo período.

Esteves agregó que el consumo turístico total “superó los 156 mil millones de pesos, reflejando el fuerte impacto económico del sector en las economías locales y regionales.

“Esto permite fortalecer al sector privado y consolidar al turismo como un motor de desarrollo territorial, identidad cultural, empleo local y crecimiento económico sostenible en toda la provincia”, señaló.

Destinos elegidos y perfil del turista

Varios destinos superaron el 75% de ocupación mensual, destacándose Villa Traful, con ocupación prácticamente plena; Villa La Angostura (84%), San Martín de los Andes (80%), Villa Pehuenia-Moquehue (83%), Aluminé (79%) y Varvarco (76%).

Según los datos oficiales, a partir de 1.100 encuestas realizadas, que representan a 3.206 turistas, se identificaron tendencias clave del perfil de quienes visitaron la provincia:

– La estadía promedio se ubica entre 4 y 5 noches.

– El 50% de los turistas ya había visitado previamente algún destino neuquino.

– La mitad de los visitantes busca información para planificar su viaje, principalmente a través de redes sociales.

– Cabañas y hoteles continúan siendo los alojamientos más elegidos.

– Predomina la demanda nacional, especialmente desde Buenos Aires, junto con turistas de cercanía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

– El 50% llega en vehículo particular, mientras que el 35% lo hace en avión, combinando luego con autos alquilados o transporte terrestre.

– Las familias representan el 40% del mercado, seguidas por parejas (35%), grupos de amigos (17%) y viajeros solos (8%).

– Los principales motivos de viaje son la belleza de los paisajes y las experiencias en contacto con la naturaleza, como kayak, ciclismo y actividades al aire libre.