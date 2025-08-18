Niños trombonistas de Río Negro: Cipriana tiene 12 años y ganó en el Festival Internacional de Trombón

Desde muy pequeña, Cipriana Reyes dejó ver su potencial en la música. “Chipi”, como le dicen en su entorno, es una nena de Cipolletti que con apenas 12 años se consagró ganadora en el primer concurso de edad infantil del Festival Internacional de Trombones llamado «Trombonanza».

La rionegrina eligió el trombón como su instrumento predilecto. Ama el sonido y por eso lo toma con fuerza todos los días. De gran porte, peso y a pesar de sus dimensiones, la niña aprendió a dominarlo y sacar las mejores melodías del trombón.

Su talento llegó a un certamen con músicos y artistas de primer nivel de todo el país, en el cual hubo un lugar privilegiado para los niños. La nena audicionó y pasó varias instancias, hasta consagrarse este año como una de las tres ganadoras del país.

Axel, Cipriana, Francisco y Tahiel. Foto: Andrés Maripe.

Con mucho esfuerzo de su familia, viajó a la ciudad de Santa Fe los primeros días de agosto para competir, junto a su profesor Francisco Álvarez y sus compañeros de Roca, Tahiel Solis y Axel Cuevas de 12 y 14 años, quienes también participaron del certamen.

Chipi no se imaginó que volvería con el título bajo el brazo. El festival “Trombonanza” es uno de los certámenes internacionales con mayor prestigio y reconocimiento a nivel mundial, dedicado íntegramente a este instrumento. El 5 de agosto, Cipriana se presentó como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Niños de la Escuela de Música 9901, de la ciudad de Santa Fe.

Foto: Andrés Maripe.

Chipi, Axel y Tahiel estudian trombón en los trayectos de iniciación y formación musical para infancias del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) en Roca. Desde 2023 Cipriana es parte de la Orquesta Almirones de Cipolletti, también dirigida por el docente de IUPA, Francisco Álvarez.

“Los tres (Chipi, Axel y Tahiel) estaban en condiciones de participar de la competencia. El jurado era difícil. 17 de los 23 profesores que van a trombonanza -de Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina- eran muy importantes lo que hacía exigente la competencia”, aseguró el profesor.

“El único hobby que tengo es el trombón”, contó Cipriana. “De todos los instrumentos de viento para mi destaca mucho”, agregó. Además del trombón, Cipriana estudia eufonio un instrumento de viento y metal con una voz de barítono-tenor.

Foto: Andrés Maripe

Ella había empezado con piano y flauta melódica. De a poco, se acercó al mundo de las orquestas y empezó a conocer otros instrumentos. Con el trombón fue amor a primera vista.

“No esperaba ganar”, admitió y contó que concursó con muchos nervios. “Cuando sea más grande quiero ser odontóloga, pero la música va a quedarse”, aseguró la nena.

Axel tiene 14 años y estudia en la ESRN N° 116 de barrio Nuevo. Él empezó estudiando percusión y una vez que ingresó a un ensamble de niños conoció el trombón a los nueve años. “Me pareció bastante raro porque nunca lo había visto”, recordó. Con 12 años, Tahiel está terminando la escuela primaria. Se acercó al instrumento por un video, aunque primero tocó la guitarra.

“El viaje a Santa Fe fue tremendo”, contaron. Es que para ellos, fue una semana plagada de clases, conciertos, ensambles, ensayos, música de cámara. Esta fue la primera edición del Festival en la que se hizo el concurso de edad infantil. Río Negro estuvo presente con un lugar en el podio.

Trombón: una pasión que trasciende generaciones

“Desde 2015 que voy a Santa Fe, me especializo en trombón. Y realmente, para mí, fue uno de los viajes que marcó un antes y un después en mi profesión musical”, contó el docente nacido y criado en Cipolletti, Francisco Álvarez, quien enseña a los chicos.

Foto: Andrés Maripe

El evento internacional tiene sede en Argentina hace 24 años, desde 2001. “Trombonanza me hizo dar cuenta de que sí se puede, porque tomé clases con los número uno del mundo”, agregó.

Año tras año, el docente -quien está en la etapa final de la Licenciatura de Música Popular- forjó un vínculo mucho más sólido con el instrumento y decidió dedicarse por completo a él, en una región donde está poco desarrollado.

De esta pasión en ascenso, se gestó la idea de la cátedra de trombón para niños y adolescentes en Roca que es única en la región.

Qué es Trombonanza

Este festival de trombón se realiza hace 24 años en la ciudad de Santa Fe y cada edición cuenta con un plantel de 25 profesores de reconocida trayectoria y prestigio mundial. Asisten 180 alumnos de todo el continente americano.

En 2011, el festival recibió el reconocimiento de la Asociación Internacional de Trombón (ITA), por ser innovador, generar espacios y lo consideró como el evento de mayor impacto en el mundo en los últimos diez años.

Se dictan clases durante toda la semana y hay conciertos y recitales de cámara que se realizan todas las noches en distintos escenarios de la ciudad, con entrada libre y gratuita en su mayoría.

Este festival incluye concursos para Jóvenes Solistas, Compositores, Arregladores y se caracteriza por tener varios estrenos mundiales en cada edición. Abarca una amplia variedad de géneros como jazz, rock, clásico, tango y folklore.