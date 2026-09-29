Murió Dennis Haskins a los 75 años: quién era el actor que interpretó al señor Belding en Salvados por la campana

Dennis Haskins, recordado por interpretar al director Richard Belding en la exitosa serie juvenil Salvados por la campana, murió a los 75 años. Su representante confirmó la noticia y distintas figuras comenzaron a despedir al actor que marcó a una generación durante los años 90.

Dennis Haskins murió a los 75 años. El actor estadounidense alcanzó popularidad mundial gracias a su interpretación del director Richard Belding en Salvados por la campana, una de las series juveniles más recordadas de finales de los 80 y comienzos de los 90.

La noticia fue confirmada por su representante de larga data, Jay Schachter, quien recordó especialmente la relación que el actor mantenía con los seguidores de la ficción.

Por el momento, no fue informada oficialmente la causa de su muerte.

Murió Dennis Haskins: el recordado señor Belding de Salvados por la campana

Haskins quedó definitivamente asociado al personaje de Richard Belding, el director de la secundaria Bayside High que intentaba mantener bajo control a Zack Morris y al resto de los estudiantes.

Su historia con el personaje comenzó incluso antes de Salvados por la campana. En 1988 participó de Good Morning, Miss Bliss, la serie que posteriormente fue reformulada y dio origen a la exitosa sitcom juvenil.

Cuando Saved by the Bell llegó a NBC, Haskins continuó como Belding y se convirtió en uno de los pocos adultos con presencia permanente dentro de la historia.

El éxito hizo que siguiera interpretándolo durante años. También estuvo en Saved by the Bell: The New Class y participó de películas televisivas y otras producciones vinculadas con la franquicia.

Qué se sabe sobre la muerte de Dennis Haskins

La muerte del actor fue confirmada por su representante, quien lo acompañó profesionalmente durante más de dos décadas.

“Todos amaban al señor Belding”, expresó Schachter al recordarlo y destacó especialmente el cariño que Haskins tenía por sus fanáticos.

Según informaron medios estadounidenses como People y Variety, hasta el momento no se comunicó oficialmente una causa de muerte.

En las últimas horas también trascendió que Haskins había atravesado problemas de salud durante los últimos años. Personas cercanas señalaron que había mantenido en privado una lucha contra el Parkinson, aunque su representante no vinculó públicamente esa enfermedad con su fallecimiento.

Quién era Dennis Haskins, el actor detrás del director Belding

Haskins nació el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee, y antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión estuvo vinculado con la industria musical.

Su carrera como actor comenzó a crecer a fines de los años 70 y durante las décadas siguientes apareció en numerosas producciones estadounidenses.

Además de Salvados por la campana, tuvo participaciones en series como Magnum P.I., The Twilight Zone, The West Wing, 7th Heaven, Mad Men, New Girl y How I Met Your Mother.

Sin embargo, ningún papel alcanzó la popularidad de Richard Belding.

El director de Bayside High se convirtió en una de las figuras emblemáticas de una ficción protagonizada por Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Mario Lopez, Elizabeth Berkley, Lark Voorhies y Dustin Diamond.

El recuerdo de sus compañeros de Salvados por la campana

Tras conocerse la noticia, Lark Voorhies, quien interpretaba a Lisa Turtle, fue una de las primeras integrantes del elenco en despedir públicamente al actor.

La actriz recordó la amistad que mantuvieron durante casi cuatro décadas y destacó la calidez y el apoyo que recibió de Haskins tanto dentro como fuera de la pantalla.

Su muerte vuelve a golpear al elenco de la recordada comedia juvenil. En 2021 había fallecido Dustin Diamond, el actor que interpretaba a Screech, a los 44 años.

Con la muerte de Dennis Haskins desaparece ahora otro de los rostros inseparables de Salvados por la campana, una serie que convirtió al señor Belding en uno de los directores de escuela más reconocibles de la televisión de los años 90.