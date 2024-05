«No es un humedal»: seguirán rellenando para el mega loteo en la costa de Neuquén capital

Más de 4.400 viviendas a la vera del río Limay será la próxima imagen del mega loteo que se abrió paso en Linares al 1900, en Neuquén capital, donde lo que antes fue un humedal anegado por el cauce madre del río, en estos días se encuentra en etapa «de relleno». Así fue la descripción de la administración de Cordineu, el ente municipal y provincial a cargo del desarrollo público y privado del Paseo de Costa.

El mega loteo que antes fue humedal se encuentra en regla de acuerdo a las presentaciones que se deben hacer en ese organismo. Las gestiones administrativas para el amojonamiento y apertura de calles están en la municipalidad y luego recibirán la nominación catastral de la provincia, según el seguimiento previsto del expediente.

Hay otros cuatro desarrollos costeros similares, de menor dimensión, pero también en etapa inicial. Son 27 sectores los que ya están habilitados y habitados. Los acuerdos concertados con los privados implican que Cordineu recibe un 25% (en terrenos o en dinero) para desarrollar la infraestructura de la costa.

«Todo el sector está servido» en la zona de desarrollos inmobiliarios habitados, se informó desde el ente, es decir, que los nexos de cloacas y otros servicios llegaron hasta el límite del ingreso al loteo.

Los gerentes administrativo y técnico del ente, Ramiro Troitiño y Mario Lanna, respectivamente, destacaron que el límite de lo que es humedal lo fijó la obra municipal del paseo costero, que en grandes tramos, se erige varios metros por encima del actual pelo de agua del río Limay porque ahora la costanera funge como defensa ribereña del Limay.

«No es un humedal, el río se cuela por abajo, porque está alto en esta época«, destacó uno de los profesionales. Resaltaron la labor de la comuna en la limpieza de la denominada «laguna Paimún», que es un ojo de agua, en un área que también se alimenta del río, al final de la calle Paimún.

La costanera como límite de defensa costera, fue proyectada así cuando se ejecutó el paseo iluminado, con mobiliario urbano, sectores de descanso, áreas recreativas, bicisendas y sendas peatonales, incluido el camino vehicular desde la isla 132 hasta la confluencia del Neuquén con el Limay, o inmediaciones de la península de Hiroki.

En algunos tramos del Paseo de la Costa desde Linares hasta Hiroki, el agua enlagunada permanece gran parte del año y una gran biodiversidad se nota a simple vista. Por eso, los trabajos contratados por los desarrolladores urbanos, deben rellenar el área con toneladas de caliza y tierra para delinear lotes y fijar límite de calles internas en cada terreno.

Al igual que en el avance sobre los humedales río arriba, en la zona del río Limay donde emerge el brazo Todero, no hay intervención notoria de áreas de Medio Ambiente del municipio o de la provincia (salvo en las tareas de limpieza en el humedal de Paimún al fondo). Ante la insistencia de Diario RÍO NEGRO con la consulta sobre el corrimiento de la biodiversidad de la zona agreste, la respuesta de los gerentes fue que no se autorizarán emprendimientos que no estén en el ordenamiento de la costa, que prevé obras de mediana densidad.

Los gerentes de Cordineu, Ramiro Troitiño y Mario Lanna, explicaron los acuerdos concertados en las 600 hectáreas bajo administración del ente de desarrollo de la costa (foto Cecilia Maletti)

Un hotel o un complejo gastronómico, no están dentro de las edificaciones permitidas, a menos que se logren excepciones en el Concejo Deliberante. El mega loteo tiene uso predominante de recreación, con posibilidades de gastronomía, bailables, bares, pubs y restaurantes. Tiene indicadores de mediana y baja densidad de construcción y -por su extensión- zonas de mayor densidad.

No se menciona en la planificación del desarrollo costero de ente, el corrimiento de la avifauna con la tala de árboles hacia zonas que continúan agrestes. Sí se destacó que cada emprendedor debe presentar su estudio de impacto ambiental, antes de iniciar.

Todo el sector ribereño del Paseo de la Costa (en esta época de mayor erogación por la demanda energética de CABA y Buenos Aires) se inunda como por manto en vastos sectores hacia el interior de la zona rural y de terrenos costeros. Por eso los paseos agrestes, montados como zona de senderismo y avistaje en zonas protegidas, están cerrados al público.