“No es una variable de ajuste”: Guillermo Francos cuestionó el recorte en Discapacidad

El exjefe de gabinete Guillermo Francos cuestionó el tratamiento de la Discapacidad en el Presupuesto 2027 y sostuvo que el área no debe utilizarse para alcanzar el equilibrio fiscal. El exfuncionario, que no descartó una eventual candidatura en 2027, también planteó la necesidad de revisar las pensiones otorgadas en algunas provincias.

Las declaraciones se dan en medio de la polémica por la incorporación de un capitulo al Presupuesto 2027 con modificaciones al régimen de Discapacidad. El texto original contemplaba cambios en el arancel único de referencia, en la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y en normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Francos cuestionó el recorte en Discapacidad y habló de un error

Sobre ese punto, Francos expresó: “No estoy en la cocina del funcionamiento interno del Gobierno como para establecer responsabilidades”, afirmó, y calificó lo ocurrido como un “error no forzado” y un “desentendimiento”. Las declaraciones fueron en una entrevista con A24.

El exfuncionario fue contundente al referirse al criterio que debería aplicarse sobre el área. “La Discapacidad no es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”, sostuvo.

La declaración se produjo en medio de las negociaciones en el Congreso por el proyecto impulsado por el Gobierno.

Francos también planteó que «se necesita revisar las pensiones que se otorgaron políticamente en algunas provincias”.

Tras la polémica por el capítulo incluido en el Presupuesto 2027, el Gobierno presentó además una nueva propuesta sobre Discapacidad que mantiene buena parte del régimen vigente y abrió negociaciones con los bloques dialoguistas en Diputados.

También consultado sobre una posible candidatura para 2027, Francos respondió: “No digo ni sí ni no” y agregó: “Si las Fuerzas del Cielo lo determinan, cumpliré alguna función”. También sostuvo que La Libertad Avanza y el PRO deberían competir juntos en los comicios.