Noviembre arranca con calor en Neuquén y Río Negro: 27°C en el Alto Valle este sábado, ¿y el viento?
En la cordillera no se registrarán heladas en los principales puntos turísticos. Qué dice el pronóstico del tiempo para la costa atlántica.
Tras una merma en la temperatura, este sábado vuelve el calor en Neuquén y Río Negro. Se aguarda casi 30°C de máxima en el Alto Valle. Qué pasa en la cordillera y la costa atlántica, y qué dice el pronóstico del tiempo con respecto al viento.
Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este sábado 1 de noviembre en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda una jornada soleada, con una máxima de 27°C y leve presencia del viento desde el sudoeste.
Por la noche la mínima será de 6°C, mientras que el viento permanecerá igual que durante la tarde, aunque las ráfagas alcanzarán los 36 km/h.
En General Roca y alrededores se estima un sábado con el cielo mayormente despejado y una máxima de 27°C, acompañado por una pequeña brisa desde el oeste.
Por la noche la mínima será de 6°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste y las ráfagas aumentarán su intensidad a 33 km/h.
Cómo va a estar este sábado en la cordillera
Este 1 de noviembre en Bariloche se aguarda una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 16°C y una leve presencia del viento desde el oeste.
Por la noche ya no se registrarán heladas y la mínima será de 4°C, mientras que el viento se mantendrá constante como a la tarde.
Por su parte, en San Martín de los Andes, se espera un sábado mayormente nublado y una máxima de 14°C, con una pequeña brisa desde el oeste. Por la noche estará frío, pero no habrá heladas, ya que la mínima será de 3°C.
Cómo arranca noviembre en la costa atlántica
Este sábado en Viedma se espera una jornada soleada y una máxima de 24°C, mientras que el viento surcará desde el sudoeste con ráfagas de 36 km/h.
Por la noche la mínima será de 4°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste, pero sin mucha incidencia.
