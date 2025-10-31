Noviembre arranca con calor en Neuquén y Río Negro: 27°C en el Alto Valle este sábado, ¿y el viento?

Tras una merma en la temperatura, este sábado vuelve el calor en Neuquén y Río Negro. Se aguarda casi 30°C de máxima en el Alto Valle. Qué pasa en la cordillera y la costa atlántica, y qué dice el pronóstico del tiempo con respecto al viento.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este sábado 1 de noviembre en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda una jornada soleada, con una máxima de 27°C y leve presencia del viento desde el sudoeste.

Por la noche la mínima será de 6°C, mientras que el viento permanecerá igual que durante la tarde, aunque las ráfagas alcanzarán los 36 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores se estima un sábado con el cielo mayormente despejado y una máxima de 27°C, acompañado por una pequeña brisa desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 6°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste y las ráfagas aumentarán su intensidad a 33 km/h.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar este sábado en la cordillera

Este 1 de noviembre en Bariloche se aguarda una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 16°C y una leve presencia del viento desde el oeste.

Por la noche ya no se registrarán heladas y la mínima será de 4°C, mientras que el viento se mantendrá constante como a la tarde.

Fuente: AIC.

Por su parte, en San Martín de los Andes, se espera un sábado mayormente nublado y una máxima de 14°C, con una pequeña brisa desde el oeste. Por la noche estará frío, pero no habrá heladas, ya que la mínima será de 3°C.

Fuente: AIC.

Cómo arranca noviembre en la costa atlántica

Este sábado en Viedma se espera una jornada soleada y una máxima de 24°C, mientras que el viento surcará desde el sudoeste con ráfagas de 36 km/h.

Por la noche la mínima será de 4°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noreste, pero sin mucha incidencia.