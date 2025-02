«Nuestro presidente estafó a 75 mil personas», afirmó Silvia Sapag sobre el caso $LIBRA

La senadora de Neuquén, Silvia Sapag, de Unidad Ciudadana, se refirió al escándalo cripto por el caso $LIBRA. Acusó al presidente Javier Milei durante la sesión en el Senado que trata la suspensión de las PASO: «Somos famosos a nivel mundial por nuestro presidente que estafó a 75 mil personas. Mentira que era para promover a las pymes», señaló la legisladora.

Marcó que el posteo del presidente generó que «hubo 75 mil afectados, estafados, por un total de 284 millones de dólares».

Marcó que el presidente «no difundió, posteó. Sostuvo que lo que «aduce para defenderse no fue real. el post de Milei es la primera información sobre $LIBRA y justo en ese momento se abre la posibilidad de comprar o de vender. Esto no solo contradice el hecho de que no estaba involucrado en el lanzamiento de la moneda, y sirve para confirmar que no solo difundió la moneda, sino que la promovió»-

Todo esto dijo que marca que «el presidente es parte de la organización lanzamiento» y sabía «que nada era para apoyar los emprendimientos y las pymes».

$LIBRA: «Se repartieron coimas», sostuvo la senadora de Neuquén

Sostuvo que «hay fuentes que dicen que se repartieron coimas, que el Gobierno de Milei pagó coimas». Agregó que anoche se supo «porque se encontró el borrador de un contrato «que establecía que los asesores exclusivos del presidente que se llaman ‘criptobros'» tenían «un acceso privilegiado y se les «daba prioridades».

«No podemos establecer un temario porque estamos en sesiones extraordinarias, pero avergüenza que estamos acá sentados tratando otro tipo de cosas que serán importantes, pero esto es tremendo. No podemos no hacernos eco de lo que está ocurriendo viniendo de las autoridades que nos tienen que dirigir. No puede ser que estemos ajenos y que no se diga una sola palabra», expresó Sapag.

Añadió que «a raíz de las acciones que el presidente promovió se cayeron las acciones de las empresas argentinas, entonces el ministro de Economía para sostener el dólar este atrasado que tenemos recurre a los fondos de garantía sustentable de la Anses y ayer además se aporreó a los jubilados».