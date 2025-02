Nueva multa y tensión por el puesto desalojado en la Ruta 151: habló la Municipalidad de Cipolletti

Este lunes, el puesto de comida ubicado sobre la Ruta 151 fue infraccionado nuevamente por las autoridades municipales y bromatológicas. A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad no se llevó a cabo el desalojo, pero sí se impuso una nueva multa a los responsables del puesto.

Desde la Municipalidad de Cipolletti, se explicó que las acciones tomadas responden a reiterados incumplimientos. «Desde la municipalidad venimos manteniendo un diálogo constante con los responsables del puesto. Les hemos advertido en múltiples ocasiones sobre la instalación de una estructura fija. Este puesto también fue advertido por Vialidad Nacional debido a su ubicación en la vía pública», indicó el director de Comercio, Diego Zúñiga, a Diario RÍO NEGRO.

Además, se detalló que, aunque se les otorgó un plazo de seis meses, el puesto sigue representando un riesgo para la seguridad pública. «El puesto pone en riesgo la vida de las personas, ya que vehículos de gran porte se estacionan en la banquina para consumir alimentos, lo que genera un peligro en la circulación«, explicaron.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por apelar al diálogo, las infracciones continuaron este lunes. «Ante el incumplimiento reiterado de las normativas, se ordenó el levantamiento y retiro del puesto. Se hicieron presentes en el lugar tanto bromatología como comercio, y se labraron dos actas», informaron.

Asimismo, desde la municipalidad se advirtió que el puesto había sido considerado como una instalación fija, lo que también implicó una infracción por desobediencia a un juez, dado que las autoridades habían ordenado su levantamiento.

«La estructura ya no está en el lugar porque la levantamos, pero la actividad sigue siendo ilegal y continúa poniendo en riesgo tanto la seguridad alimentaria como la seguridad de las personas que circulan por la zona», señalaron desde el municipio a Diario RÍO NEGRO.

Ruta 151: a pesar de las multas y el desalojo, los vendedores defienden su derecho a trabajar

Sin embargo, los dueños del puesto tienen una versión completamente diferente. Gabriela, una de las vendedoras, explicó que, a pesar de los constantes inconvenientes, ellos siguen trabajando para garantizar su sustento diario.

El puesto original fue retirado con una topadora el miércoles. Foto: gentileza.

«Nosotros, cuando nos sacaron todo, que rompieron y tiraron nuestras cosas, salimos nuevamente a trabajar porque esto es lo que nos da de comer. Vinimos con una sombrilla, tres sillas y la parrilla«, expresó Gabriela, quien también denunció que los carteles que identificaban su puesto fueron destruidos de forma violenta durante el operativo.

«La policía y bromatología llegaron, nos trajeron dos actas, y una de las chicas de bromatología nos entregó un acta. Los carteles que teníamos los rompieron de mala manera», señaló.

La comerciante también subrayó que, a pesar de no contar con la habilitación que exigen las autoridades, su puesto cumple con las normativas de seguridad alimentaria, ya que la comida se encuentra en buen estado y ella posee el carnet de manipulación de alimentos.

«Nos dijeron que teníamos que irnos porque no tenemos habilitación ni cumplimos con las normas bromatológicas. Pero eso no es cierto. Nosotros cumplimos con todo lo que se nos pide», insistió Gabriela, quien también destacó que su puesto no es fijo y que se adapta a las regulaciones, usando solo una sombrilla y sillas como estructura mínima.

«Los otros puestos siguen trabajando con normalidad, solo a nosotros nos siguen sancionando«, agregó Gabriela, dejando en evidencia el malestar generalizado por lo que consideran un trato desigual.

Desalojo sobre la Ruta 151: el puesto había sido retirado con topadoras por «reiterados incumplimientos»

El puesto de comida ubicado sobre la Ruta 151 habia sido desalojado con máquinas topadoras, el pasado miércoles por la mañana. Desde el Municipio de Cipolletti sostuvieron que «venía de reiterados incumplimientos«.

En ese momento, Zúñiga, comunicó que el procedimiento «fue a raíz de un expediente del Juzgado Municipal de Faltas, el cual contaba con un oficio con el ordenamiento de destrucción de un puesto en el kilómetro 3, con estructura fija«.

Comentó que se encontraba gente viviendo en el lugar «y estaba en un espacio que es público, en la banquina de la ruta«:

«Habíamos tenido retirados reclamos, no tan solo por las faltas a las normas bromatológicas, sino también por el riesgo a la seguridad teniendo en cuenta que eso es una banquina«, indicó en diálogo con LU19.