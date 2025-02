«Es mi sustento», dijo la dueña del puesto desalojado en Ruta 151 y reclamó que detuvieron a su marido

Desde abril del año pasado, un puesto de comida sobre Ruta 151, en el kilómetro 3, ofrecía choripanes y tortas fritas a los que transitaban por ese sector de Cipolletti. Ayer, con máquinas el sitio fue desmantelado. Fue a raíz de un expediente del Juzgado Municipal de Faltas. Gabriela, dueña del punto de venta sostuvo que «era y es su sustento familiar». Criticó que se hizo diferencia con otro similar que hay en la rotonda del Tercer Puente. Dijo que la policía detuvo a su marido.

Gabriela, comentó a Diario RÍO NEGRO que el miércoles cuando llegó al puesto «me encuentro con la triste realidad que no quedó nada».

Comentó que en el sitio también estaba una Mercedes-Benz Sprinter 515, que desde hace un tiempo no podían arrancarla porque requiere una reparación del motor, «un gasto que no podíamos pagar». Tras el operativo, dijo que «también se la llevaron y no sé donde está la Sprinter, pude recuperar algo de la mercadería».

Contó que hace un tiempo atrás, «el municipio me intimó que no podíamos estar ahí porque corría riesgo, que no era ese el lugar, que es un sitio de peligro. Fui a consultar por una habilitación y me dijeron que no había habilitaciones para ese sector».

«Necesito vivir. Me dijeron que haga un carrito para vender en determinados eventos, pero no me alcanza con solo vender algunos días», expresó a este medio.

Por otro lado, desmintió que vivieran en ese sitio. «Uno de nuestros hijos se quedaba a la noche como un sereno para cuidar la Sprinter 515», dijo.

Marcó que no hay la misma rigurosidad con otro puesto que está en la rotonda del Tercer Puente. «Creo que molestamos porque vendíamos más», sostuvo.

Gabriela remarcó que el puesto «es mi fuente laboral, la necesidad nos llevó ahí, sobre la ruta».

Desalojo de un puesto en Ruta 151: qué dijo el Municipio de Cipolletti

El director de Comercio, Diego Zúñiga, comunicó que el procedimiento «fue a raíz de un expediente del Juzgado Municipal de Faltas, el cual contaba con un oficio con el ordenamiento de destrucción de un puesto en el kilómetro 3, con estructura fija».

Dijo en diálogo con LU19 que se ordenó el levantamiento del puesto «ante reiterados incumplimientos».

Y agregó: «Habíamos tenidos retirados reclamos, no tan solo por las faltas a a las normas bromatológicas, sino también por el riesgo a la seguridad teniendo en cuenta que eso es una banquina», señaló.