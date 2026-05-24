Nico González y el Coyote Villagra festejaron en el Rally Argentino en Cutral Co y Plaza Huincul

Federico «Coyote» Villagra se quedó con la RC2 y la clasificación general del Rally del Petróleo y los Dinosaurios, correspondiente a la tercera fecha del campeonato argentino de la especialidad.

Por su parte, Nicolás González y Gerónimo Bordignon festejaron en la Maxi Rally, en la que es la undécima victoria del binomio en el plano nacional. En su regreso, se destacó Alejandro Cancio con un gran segundo puesto.

Con el Skoda Fabia, Federico Villagra dominó de principio a fin la RC2. A pesar de sufrir por una falla en la segunda mitad de la primera etapa, el domingo se mostró contundente y terminó imponiéndose a Alejandro Cancio por 15s7.

(Foto: Prensa Rally Argentino)

Miguel Baldoni quedó tercero (a 22s7) y más atrás arribaron Augusto D’Agostini, Diego Miceli (se impuso en la RC2 Copa), Leandro Bonnin, Rodrigo Disalvo, Genaro González, Carlos Bello, Walter D’Agostini y Meliza Prevedello. Abandonaron Federico Villagra (h), Agustín Mondani y Antonio Prevedello.

Tras aprovechar un error de Baldoni en la PE 2, Villagra comenzó dominando la carrera y a pesar de tener problemas en el diferencial trasero, terminó ganando la primera etapa, por sólo 2s6.

Lo que prometía ser una batalla dominical, se transformó en un monólogo de Villagra, a partir del retraso de Baldoni por problemas con un neumático. Tal cual circunstancia fue aprovechada por Cancio, que terminó subiéndose al segundo escalón del podio. Para Villagra fue la tercera victoria de la temporada.

Alejandro Cancio fue segundo en su regreso. (Foto: Prensa Rally Argentino)

La MR fue dominada por Nicolás González, con el VW Polo del ST Competición. El piloto neuquino ganó 9 de los 10 tramos que se corrieron durante el fin de semana y le terminó sacando 1m55s5 a Victorio Ballay, tras más de 137 km de carrera. Tercera quedó Nadia Cutro, a 3m59s0. Más atrás arribaron el campeón vigente, Rubén Montoro, José Iribarren, el debutante radicado en Cipolletti Gastón Salazar y Gastón González.

González y Bordignon sufrieron en la PE 9 con una falla en el turbo, y eso le permitió a Nadia Cutro quedarse con ese tramo de la carrera. Pero se recuperaron en el power stage y lograron celebrar en la comarca petrolera, como ya lo habían hecho en 2022, cuando militaban en la RC5. Fue la segunda victoria del año para ellos, tras el triunfo en la primera fecha en Madariaga. De yapa, son cómodos punteros del campeonato. Por una apelación, podría cambiar el clasificador de la MR, pero la misma no involucra al piloto neuquino.

La RC3 fue de punta a punta para Fernando Daparte (Ford Fiesta), que le sacó 32s3 a Mario Rasso. Tercero quedó Ignacio Villa, a 32s5. Cuarto quedó Valentino Cardoso y quinto el juninense Pedro Skruta, quien hizo su debut nacional con un auto de mayor potencia al que conduce en el certamen neuquino. Diego Semper (de Chos Malal), venía cuarto pero abandonó en el último tramo. Daparte ya había ganado en Madariaga.

En la RC5 se impuso el actual campeón, Santiago Sabbatini (Ford Fiesta). Segundo fue Fernando Muller, a 1m41s1. Tercero llegó Sebastián Landa. El mejor de los regionales fue Franco Fossatti, que llegó cuarto. Detrás de él llegaron José Luis Gómez, Matías Ávila (penalizado con un minuto), Pablo Alessandrini, Roberto Forzani, Leandro Martinez, Miguel Radomich, Gerardo Ontivero y Luis Cairone. Abandonaron Jeremías Tieri, Julio Quilodrán, Lautaro Angeloni, Claudio Bustos, Horacio Marino, Diego Orellana, Gustavo Rojas, Rodrigo Ferreyra y Leandro Paulovich.

Por último, en la RC4 venció otro neuquino. Se trata de Roberto Raimondi, que dominó la categoría de los Peugeot 208, tras los abandonos de Guillermo Ambrosio y Carlos Cataldo. Esta fue la única divisional que cambió de líder durante todo el fin de semana. Sabrina Scicolone ganó la segunda etapa y fue la escolta del piloto local. Raimondi se dio el lujo de subirse a lo más alto del podio junto a su hijo José.

Cabe destacar que la PE 6 debió ser suspendida por la mala ubicación del público, que se volcó masivamente a presenciar la carrera. La próxima fecha será el Rally del Poncho, en Catamarca, entre el 26 y 28 de junio.