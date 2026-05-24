El PRO apura el retorno de Mauricio Macri en medio de la interna que divide al gobierno de Javier Milei

El tablero político nacional oscila entre dos frentes de tormenta que amenazan con reconfigurar el poder. En medio de una tregua cada vez más frágil con La Libertad Avanza, el PRO movió sus fichas estratégicas e instaló formalmente la posibilidad de una nueva postulación presidencial de Mauricio Macri para 2027.

La ofensiva amarilla no es casual: aprovecha la batalla interna que divide al corazón de la Casa Rosada.

La encargada de romper el silencio y fijar la postura del partido fue la legisladora porteña Laura Alonso. La exjefa de la Oficina Anticorrupción habló sobre la gira nacional «Próximo Paso» que el exmandatario inició en Mendoza y fue contundente: «Nada debe ser descartado», disparó, abriendo la puerta al operativo retorno.

La advertencia del PRO: «Pone en riesgo el éxito del Gobierno»

Desde el macrismo miran con preocupación —y cierta distancia táctica— las constantes batallas de ego en la cúpula libertaria, que sumaron capítulos críticos como la exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel del Tedeum.

Para el PRO, esta interna paraliza la gestión del Estado. «Una interna de este calibre pone en riesgo el éxito del Gobierno. Las peleas internas siempre afectan la gestión en cualquier gobierno, la paralizan, generan dudas, se traban las cosas», dijo Alonso.

Las «Fuerzas del Cielo» desafían a Javier Milei y van por Martín Menem

A contramano de los deseos del presidente Javier Milei, quien aspira a que las diferencias se diriman puertas adentro, la tropa digital encolumnada detrás del asesor presidencial Santiago Caputo decidió profundizar el conflicto contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo «Lule» Menem.

“Un verdadero mileiista acelera en la curva”, definieron desde el entorno de Caputo, justificando la decisión de mantener abierta una disputa que genera profunda incomodidad en el Ejecutivo.

El influyente consultor estratégico está convencido de tener las pruebas suficientes para desgastar al alfil que responde directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El propio Caputo utilizó su cuenta en la red social X para lanzar un dardo envenenado contra el diputado riojano, emulando la recordada frase de Alberto Fernández sobre la fiesta de Olivos: “Mi querido CM respondió algo que no debió haberse respondido”.

Desde el «campamento virtual» de las Fuerzas del Cielo son tajantes respecto a la necesidad de dar la batalla ahora: “El año para plantar bandera es este y no otro. No podemos aceptar livianamente que nos tomen por boludos”. En la vereda de enfrente, el «karinismo» intenta bajarle el precio al conflicto tildándolo de «aburrido», aunque en los pasillos de la Casa Rosada admiten el desgaste.

El escenario electoral para 2027 ya se juega a cielo abierto y expone las distancias ideológicas. Luego de que Martín Menem asegurara que una postulación de Macri sería «funcional al kirchnerismo», la respuesta del exmandatario no tardó en llegar. Macri apeló a la ironía para desactivar el ataque del oficialismo: «Pregúntenle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años», retrucó.

Con este panorama sobre el tablero crece la percepción de que el equilibrio político que hasta ahora evitó una fractura expuesta en el oficialismo empieza a mostrar fatiga de material.

Con la tregua rota, la próxima demostración de fuerza está fechada: el expresidente reunirá a legisladores nacionales y provinciales en Buenos Aires para demostrar que el territorio le sigue respondiendo a él, mientras Milei intenta contener una guerra interna entre sus propios «hermanos del alma».

Con información de Infobae.