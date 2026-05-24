Los dardos de Gustavo Costas a Milito tras su salida de Racing: «No fue lo que hablamos»

Tras el repentino despido de Gustavo Costas, el ahora extécnico de Racing club rompió el silencio y cruzó a la declaración de Diego Milito. En conferencia de prensa, el dirigente insinuó que la desvinculación fue de manera «casi conjunta», sin embargo, el entrenador dejó claro que «ellos tomaron la decisión».

En medio de una masiva manifestación de los hinchas de la Academia en las inmediaciones del Cilindro, Gustavo Costas rompió el silencio ante los medios presentes y relató cómo fue la cronología del despido.

«Ayer me comunicaron que no iba a seguir. Yo lo que priorizo siempre es el escudo; si ellos pensaban que faltaba renovar, un cambio o que el ciclo se había culminado, son cosas de ellos. Este semestre fue malo, pero por eso mismo me sorprendió. No era lo que habíamos hablado, sino no hubiésemos firmado un contrato de tres años«, sostuvo el DT.

"ES UNA DESPEDIDA DOLOROSA. ELLOS TOMARON LA DECISIÓN, ME SORPRENDIÓ"



Gustavo Costas, muy emocionado, comentó su salida de Racing.#PuedePasar pic.twitter.com/rihWfbpxhF — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) May 24, 2026

El pasado diciembre, Milito le había extendido el vínculo a Costas por tres años para hacerlo coincidir con el final de su mandato presidencial, a pesar de que el entrenador había llegado originalmente de la mano de la gestión anterior de Víctor Blanco.

Sin embargo, un arranque de año esquivo, marcado por eliminaciones prematuras en el plano local y, fundamentalmente, la temprana despedida en la defensa de la Copa Sudamericana, terminaron por eyectar al técnico de su cargo.

Costas y la esperanza de un cuarto ciclo en Racing

Más allá de los dardos hacia la dirigencia, Costas estuvo atravesado por la emoción y no escatimó en agradecimientos. «Les agradezco a los jugadores, que siempre estuvieron con nosotros, comprendieron lo que era Racing y lo llevaron allá arriba. Ver que el plantel viniera con lágrimas a despedirme… Eso me pone contento dentro de la dolorosa despedida, porque este reconocimiento es difícil. A veces te echan y chau».

Antes de retirarse ovacionado por la multitud que bloqueó los accesos al estadio, el técnico no cerró la puerta a un cuarto ciclo en Racing: «Le quiero agradecer a la gente por haber venido hoy y reconocer que uno dejó todo por esta institución. Pienso que esto no es una despedida, porque capaz que pronto volveremos«.

Con información de TyC Sports

Qué dijo Milito sobre la desvinculación de Gustavo Costas

Diego Milito rompió el silencio en una conferencia de prensa para explicar la decisión. «Un día triste, que nunca pensamos que podía llegar. Es el fútbol. Realmente, estamos, como todos los hinchas, tristes por esta situación«, fue lo primero que dijo el presidente de Racing.

«Era un final de ciclo, me duele decirlo», afirmó el presidente de la Academia. (Archivo)

«Este plantel necesita un cambio de aire, aire nuevo, con todo lo que ha sucedido en los últimos partidos marca un poco lo que venimos sintiendo y viviendo del clásico en adelante. Han pasado cosas insólitas. Marcan lo que vengo diciendo. Era un final de ciclo. Me duele decirlo. Es un momento duro”, añadió.

Por último, aseguró que el despido de Costas «fue una decisión casi conjunta» y que sentían «que había que descomprimir, que algo no estaba funcionando y que necesitaban un cambio de aire». Y cerró: «Era algo que se imponía. Los dos sentíamos eso. Me duele. Tenemos una gran relación. Siempre estuvimos, en los momentos de dificultad y los lindos también«.