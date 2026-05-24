«Fueron furor»: empezaron a circular los nuevos colectivos eléctricos en Neuquén con gran repercusión de los vecinos

Neuquén consolida la movilidad sustentable tras la puesta en marcha de la primera flota de colectivos 100% eléctricos de la ciudad. El nuevo servicio urbano y turístico, que une de manera directa el sector norte con la zona de los ríos, ya se encuentra en funcionamiento. Hubo grandes repercusiones entre los vecinos que colmaron las unidades desde el primer día.

«Estamos muy orgullosos con todo el equipo de lanzar un nuevo servicio eléctrico. Esto habla de una ciudad sustentable, moderna y que mira para adelante», expresó el intendente Mariano Gaido.

La flota cuenta con un total de 10 unidades, ocho operativas en la calle más dos de reserva permanente para reforzar el servicio ante cualquier necesidad. La nueva prestación está plenamente integrada al sistema COLE y los vecinos pueden chequear las frecuencias y horarios en tiempo real a través de la aplicación de celulares.

Desde este jueves, el recorrido se realiza diariamente en la franja horaria de 8 a 20, conectando de forma directa los grandes pulmones verdes, recreativos y culturales de la localidad.

«Apenas se terminó la presentación, ya se pusieron a rodar esos vehículos en el recorrido estipulado en la aplicación«, informó el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa.

Foto: Gentileza.

El funcionario municipal puntualizó que, tras las primeras vueltas, se registró una excelente respuesta y participación por parte de los usuarios. Los vecinos y vecinas comenzaron a utilizar las unidades para trasladarse hacia los clubes deportivos de la ribera, los patios gastronómicos ubicados en la Isla 132 y las zonas laborales distribuidas entre la isla y la Península Hiroki.

«Las primeras vueltas fueron muy tranquilas, pero a primera hora de la tarde ya podemos decir que fueron furor los vehículos eléctricos. La verdad es que una motivación de parte de los vecinos usarlos, independientemente de la novedad y del concepto de buses en el mix de urbano y turístico», remarcó Espinosa.

Desde el municipio destacaron que la flamante incorporación no solo optimiza la conectividad interna para los residentes de los diferentes barrios de la capital, sino que funciona como un pilar fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la economía del turismo para captar visitantes y delegaciones del turismo de convenciones.

Cómo son los nuevos buses eléctricos

Las ocho nuevas unidades operan con un impacto ambiental prácticamente nulo al no utilizar combustibles fósiles. Esto permite reducir los índices de la huella de carbono y eliminar por completo la contaminación sonora, resguardando de manera directa la biodiversidad de las reservas naturales locales.

La flota está compuesta por buses cero kilómetro que cuentan con aire acondicionado, calefacción, cámaras de seguridad internas y piso bajo para accesibilidad universal. Estos mismos operan a una velocidad promedio de 45 km/h, con una autonomía de 200 kilómetros diarios.

Los vehículos poseen un característico color amarillo que los vincula de manera directa con la energía eléctrica y el concepto de modernización. Cada colectivo dispone de una capacidad total para 20 personas, distribuidas específicamente en 10 pasajeros sentados y el resto de pasajeros parados.

Además, debido a que los motores eléctricos operan de forma completamente silenciosa, las unidades incorporan un sistema de chicharra que se activa automáticamente al doblar en las esquinas para alertar a los peatones y evitar incidentes.

Respecto a las modalidades de pago, el pasaje mantiene exactamente el mismo costo que el resto de las líneas actuales del sistema de transporte urbano. Los dispositivos internos aceptan la tarjeta SUBE y el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito.

«Demostramos que los neuquinos somos diferentes, que trabajamos de manera eficiente y que tenemos las cuentas ordenadas. A partir de ese ordenamiento podemos invertir el superávit en el mejor servicio del país», destacó Gaido.

Foto: Gentileza.

Cuáles son las paradas temáticas de los nuevos colectivos

El diseño del itinerario abarca aproximadamente unos 25 kilómetros de ida y vuelta. Además, las paradas fueron señalizadas con temáticas de la historia de la ciudad, distinguiendo hitos culturales y naturales.