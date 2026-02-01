Temperaturas extremas en Neuquén y Río Negro: el SMN emite alerta roja para varias provincias
Febrero arranca con un mapa de calor agobiante en gran parte del país. Mientras el Alto Valle permanece bajo alerta roja por registros que superan los 35°C, el Servicio Meteorológico Nacional extiende las advertencias a Neuquén, Río Negro y otras cinco provincias. Todo lo que tenés que saber para proteger tu salud hoy.
Este domingo 1 de febrero, la región de Neuquén y Río Negro atraviesa el pico de una ola de calor que ya se siente en gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha elevado los niveles de vigilancia, situando al norte de la Patagonia en el centro de la emergencia climática por temperaturas que pueden afectar incluso a personas saludables.
El nivel máximo de peligrosidad por temperaturas extremas se concentra en el Alto Valle (Confluencia, General Roca y el este de El Cuy), donde el termómetro no dará tregua. En el resto de las provincias, rige la alerta amarilla, indicando un riesgo leve a moderado, especialmente para grupos vulnerables como niños y mayores de 65 años.
El mapa del calor extremo: Neuquén, Río Negro y cinco provincias más bajo alerta
La ola de calor no se limita a la Patagonia. El SMN actualizó las alertas para otras siete provincias donde el calor extremo ya representa un riesgo latente en zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Pampa y Chubut.
En algunas regiones sube a alerta naranja y en otras a roja.
Guía de cuidados ante la alerta roja por calor extremo
Ante un escenario de peligrosidad extrema para la salud, el Ministerio de Salud y el SMN recomiendan seguir estrictamente estas pautas para prevenir el golpe de calor:
- Hidratación prioritaria: aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed. Es fundamental evitar bebidas con alcohol, cafeína o exceso de azúcar, ya que aceleran la deshidratación.
- Refugio térmico: no exponerse al sol de forma directa entre las 10:00 y las 16:00. Se aconseja permanecer en espacios ventilados o acondicionados (entre 24°C y 26°C).
- Alimentación liviana: ingerir frutas y verduras. Evitar comidas muy abundantes, calientes o con alto contenido calórico.
- Cuidado de los más vulnerables: prestar especial atención a bebés (amamantar con mayor frecuencia), niños y adultos mayores. En el caso de bebés, mojarles el cuerpo frecuentemente.
- Vestimenta y protección: usar ropa suelta, de colores claros y materiales livianos (algodón). No olvidar el uso de sombreros, anteojos oscuros y protector solar.
- Actividad física: reducir al mínimo el esfuerzo físico intenso y suspender cualquier práctica deportiva al aire libre durante las horas de calor pico.
- Seguridad alimentaria: controlar que los alimentos no pierdan la cadena de frío. Descartar cualquier producto lácteo o carne que haya permanecido más de dos horas fuera de la heladera.
