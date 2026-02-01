Temperaturas extremas en Neuquén y Río Negro: el SMN emite alerta roja para varias provincias

Este domingo 1 de febrero, la región de Neuquén y Río Negro atraviesa el pico de una ola de calor que ya se siente en gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha elevado los niveles de vigilancia, situando al norte de la Patagonia en el centro de la emergencia climática por temperaturas que pueden afectar incluso a personas saludables.

El nivel máximo de peligrosidad por temperaturas extremas se concentra en el Alto Valle (Confluencia, General Roca y el este de El Cuy), donde el termómetro no dará tregua. En el resto de las provincias, rige la alerta amarilla, indicando un riesgo leve a moderado, especialmente para grupos vulnerables como niños y mayores de 65 años.

El mapa del calor extremo: Neuquén, Río Negro y cinco provincias más bajo alerta

La ola de calor no se limita a la Patagonia. El SMN actualizó las alertas para otras siete provincias donde el calor extremo ya representa un riesgo latente en zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Pampa y Chubut.

En algunas regiones sube a alerta naranja y en otras a roja.

Guía de cuidados ante la alerta roja por calor extremo

Ante un escenario de peligrosidad extrema para la salud, el Ministerio de Salud y el SMN recomiendan seguir estrictamente estas pautas para prevenir el golpe de calor: