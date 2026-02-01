ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Febrero inicia con calor y lluvias aisladas: hora de las tormentas en el Alto Valle

El primer día de febrero arranca con temperaturas que tocarán los 34°C en Neuquén y Río Negro. Con un ambiente pesado y ráfagas de hasta 59 km/h, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por la formación de tormentas hacia el final de la jornada.

El Alto Valle bajo alerta.

Este domingo, el Alto Valle y gran parte de la meseta rionegrina transitan una jornada típicamente de verano, aunque aún marcada por la inestabilidad.

El ingreso de humedad sumado a las altas temperaturas generará un escenario donde el sol y las nubes se repartirán el protagonismo, cerrando con la probabilidad de chaparrones localizados.

El calor no da tregua. Tras una mínima elevada de 22°C, el termómetro escalará rápidamente hasta los 34°C. Se espera un domingo de «calor húmedo» debido a la nubosidad constante, lo que aumentará la sensación de pesadez durante la tarde, ideal para buscar refugio en el agua pero con la mirada en el cielo.

Tormentas aisladas: ¿A qué hora llegan?

La inestabilidad comenzará a ganar terreno después del mediodía. Según el SMN:

  • Probabilidad: Oscila entre un 10% y 40%, lo que indica que no será una lluvia generalizada, sino celdas aisladas.
  • Momento crítico: La franja horaria de mayor probabilidad de chaparrones y alguna actividad eléctrica será entre la tarde y la noche.
  • Localización: Como son fenómenos aislados, puede que en algunos sectores del valle llueva con fuerza mientras que a pocos kilómetros el cielo solo se mantenga nublado.

A la inestabilidad se le sumará el viento persistente del sector variable. Se esperan ráfagas de entre 42 y 59 km/h, especialmente en zonas abiertas y rutas, por lo que se recomienda precaución al transitar o al realizar campings cerca de arboledas.


