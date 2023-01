Ola de calor: este año las piletas y colonias de verano salen más caras que un alquiler en Roca

La ciudad cuenta con distintos clubes que permiten el acceso tanto a socios como no socios. Foto: archivo.

Ante la infernal ola de calor las piletas y colonias son una opción para afrontarla. En Roca, hay distintos clubes que cuentan con el servicio donde pueden asistir tanto las infancias como las familias. Los precios se fueron por las nubes para esta temporada 2023.

La temporada de pileta y/o colonias de vacaciones este verano pueden llegar a salir más de lo que cuesta el alquiler de departamento de un dormitorio en Roca, cerca de 40.000 pesos.

En los clubes privados, las colonias de vacaciones pueden costar hasta 38.000 pesos la temporada por niño, para personas no socias, como es el caso de la Asociación Española. En el Deportivo Roca, el costo diferencial para los no socios es de 21.500 pesos pero solo por enero. Quienes son socios pagan 17.000 por ese mes.

También se puede acceder al club pagando de forma semanal, por ejemplo, si sólo desean asistir una semana los socios deberán pagar 7.000 pesos, mientras que los no socios tendrán que abonar 9.600 pesos.

El valor por temporada de pileta para afiliados docentes en el predio de Unter cuesta 40.000 pesos para el grupo familiar y 10.000 por persona, siempre afiliados.

En el caso de ATSA, la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad, la temporada de pileta cuesta 35.000 para los no socios y 25.000 los que si son socios.

También se puede acceder por día. Los socios pagan 500 pesos por día los mayores y 300 los menores. Los no afiliados son 800 pesos por persona mayor y de 500 los niños. En el predio de ATSA no hay colonias, solo piletas a las que pueden acceder tanto afiliados como no afiliados.

En el predio Héctor Roncallo de Unter solo permiten a personas que estén afiliadas al sindicato. Los socios deben pagar aparte y el costo mínimo por día es de 998 pesos por familia o 400 pesos de manera individual, es decir que por siete días de la semana el valor se eleva a 29.940 pesos mensuales.

Si bien hay variedad de presupuestos para las diferentes edades, el costo mensual de las colonias se asimila al precio de una pileta pelopincho de 2.800 litros.

Colonias de vacaciones

Ayer se dio inicio a la colonia de la asociación Española, que tendrá abierto su espacio hasta el 17 de febrero de lunes a viernes de 9 a 13 horas. La actividad esta destinada para niños y niñas de 3 años hasta adolescentes de 15. Los grupos se dividen por rango etario de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11 y 12 a 15 años. La colonia queda ubicada en la Isla 32.

La asociación ofrece actividades como atletismo, gimnasia artística, juegos al aire libre, música, baile, pintura, deportes y talleres. Además, cuentan con clases de natación una vez por semana y todos los días pileta libre. Entre las actividades principales más atractivas, se encuentran las nocturnas: una hamburgueseada, campamento y fogón de cierre.

Voceras de la asociación comentaron que realizan el desayuno y una colación de media mañana en el que los chicos deben llevar lo que deseen consumir. «Tratamos de que sea siempre alimentos sanos», expresó Antonella Martin.

La colonia del club Deportivo Roca es para niños de 3 a 11 años, y ofrece juegos recreativos, deportivos, talleres de arte, cocina, bicicleteadas. El mayor atractivo es la pileta que cuenta con actividades para iniciar en la natación y para favorecer la confianza en el agua. Todas las semanas se reciben inscripciones.

El punto de encuentro es en el predio de ruta 22 y San Juan y la fecha de inicio es el 3 de enero y se extiende hasta el 17 de febrero. El turno será por la tarde y funcionará de 14 a 18:30 horas.

Colonia municipal

Este año la municipalidad ofrece cinco colonias de vacaciones gratuitas las cuales incluyen transporte. La propuesta se amplía para niños de cuatro a cinco años y además, se contemplan actividades para personas mayores y adultos con discapacidad. Para el segundo grupo, las inscripciones se realizan en el Polideportivo Gimena Padín.

Todavía se encuentran abiertas y el cupo es limitado. Este año se incorporó la Ciudad Deportiva como centro de actividades. El espacio que se suma a Patronato y Apycar, cuenta con pileta municipal y pista de atletismo.

Los requisitos a presentar son:

-Fotocopia de D.N.I.

-Dictamen de discapacidad (la colonia para los niño/as MENORES con discapacidad se dictará en la “Ciudad Deportiva” y para los MAYORES de edad en el balneario de Apycar.

-Las colonias del turno mañana destinadas a niños/as de Escuela Primaria deben haber cursado primer grado en el 2022.

-Las colonias del turno tarde son para niños/as de Jardín de Infantes que deben haber cursado sala de 4 años en el 2022)

Para más información sobre el cronograma de inscripción visita la web de la Municipalidad: https://www.generalroca.gov.ar/este-verano-el-municipio-de-roca-ofrecera-5-colonias-de-vacaciones/