Ola de calor extremo en la última semana del año: las recomendaciones de Salud ante las temperaturas altas

Ante el pronóstico de temperaturas extremas para el cierre de 2025 e inicios de 2026, el ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta con recomendaciones clave. El objetivo es prevenir el golpe de calor, un cuadro que puede ser grave si no se detecta a tiempo.

Si vos o alguien de tu familia presenta estos síntomas, es fundamental buscar atención médica urgente:

Temperatura corporal superior a los 39°C .

. Náuseas y vómitos constantes.

Mareos, desmayos o confusión.

Piel muy roja y caliente.

Recomendaciones para los más chicos y los adultos mayores

Las infancias, sobretodo los bebes, son los más vulnerables porque no siempre pueden expresar que tienen sed.

Es por esto que siempre hay que ofrecer líquidos (agua o jugos naturales) continuamente, sin esperar a que los pidan. En bebés, aumentar la frecuencia de las tomas de pecho y bañarlos con frecuencia. Además, se recomienda no exponerlos al sol bajo ninguna circunstancia entre las 10:00 y las 16:00 horas.

El calor puede agravar enfermedades crónicas y desorientar a las personas mayores, es por esto que se sugiere que no salgan a la calle sin compañía durante las horas de mayor temperatura. En caso de sentir mareos o pesadez, lo ideal es que permanezcan en ambientes bien ventilados o con aire acondicionado, evitando el exterior.