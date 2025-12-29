Calor extremo y viento: el «combo» que pone en alerta a Neuquén y Río Negro este lunes
El termómetro no da tregua en el norte de la Patagonia con máximas que tocarán los 36°C este lunes. Sin embargo, el ingreso de un frente de viento con ráfagas de hasta 50 km/h amenaza con complicar la tarde en los balnearios de Neuquén y Río Negro. Repasamos el cronograma del tiempo para que el calor no te tome por sorpresa.
El último lunes de 2025 arranca con el «horno» encendido. El Alto Valle de Neuquén y Río Negro vivirá una jornada de calor agobiante, mientras que el resto de la región lidiará con ráfagas de viento que pondrán a prueba cualquier actividad al aire libre.
Alto Valle de Neuquén y Río Negro: máximas de 36°C y sol persistente este lunes
Para Neuquén capital, Cipolletti y General Roca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes sofocante.
La máxima escalará hasta los 36°C (con sensaciones térmicas superiores), mientras que la mínima se mantendrá alta, en los 19°C. El viento del sudoeste será el «compañero molesto» de la jornada. Se esperan velocidades sostenidas de hasta 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente críticas durante la mañana y la noche.
El cielo estará parcialmente nublado, aunque sin probabilidad de lluvias que traigan alivio.
Valle Medio y la costa de Río Negro: el calor se traslada al este
En Choele Choel, el termómetro marcará el pico regional con una máxima proyectada de 36°C. Hacia la costa rionegrina, el panorama en Viedma y Las Grutas será algo más ventoso:
El viento soplarán con más fuerza, alcanzando los 41 km/h. Las rafagas rozarán los 50 km/h, lo que podría complicar la tarde de playa si no se cuenta con buen reparo.
El clima para la Cordillera de Neuquén y Río Negro: ¿día de lago o campera?
Las localidades andinas vivirán un lunes mucho más moderado, ideal para el turismo pero con precaución por el viento.
Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura: La máxima se clavará en los 25°C. En Bariloche las ráfagas también podrían tocar los 50 km/h, lo que exige atención extra para quienes realicen navegación o senderismo en zonas arboladas.
El calor también se sentirá en el interior de la provincia de Neuquén:
- Chos Malal: Máxima de 33°C.
- Zapala: Máxima de 32°C, con ráfagas matinales.
