Calor extremo y viento: el «combo» que pone en alerta a Neuquén y Río Negro este lunes

El último lunes de 2025 arranca con el «horno» encendido. El Alto Valle de Neuquén y Río Negro vivirá una jornada de calor agobiante, mientras que el resto de la región lidiará con ráfagas de viento que pondrán a prueba cualquier actividad al aire libre.

Alto Valle de Neuquén y Río Negro: máximas de 36°C y sol persistente este lunes

Para Neuquén capital, Cipolletti y General Roca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes sofocante.

La máxima escalará hasta los 36°C (con sensaciones térmicas superiores), mientras que la mínima se mantendrá alta, en los 19°C. El viento del sudoeste será el «compañero molesto» de la jornada. Se esperan velocidades sostenidas de hasta 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente críticas durante la mañana y la noche.

El cielo estará parcialmente nublado, aunque sin probabilidad de lluvias que traigan alivio.

Valle Medio y la costa de Río Negro: el calor se traslada al este

En Choele Choel, el termómetro marcará el pico regional con una máxima proyectada de 36°C. Hacia la costa rionegrina, el panorama en Viedma y Las Grutas será algo más ventoso:

El viento soplarán con más fuerza, alcanzando los 41 km/h. Las rafagas rozarán los 50 km/h, lo que podría complicar la tarde de playa si no se cuenta con buen reparo.

El clima para la Cordillera de Neuquén y Río Negro: ¿día de lago o campera?

Las localidades andinas vivirán un lunes mucho más moderado, ideal para el turismo pero con precaución por el viento.

Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura: La máxima se clavará en los 25°C. En Bariloche las ráfagas también podrían tocar los 50 km/h, lo que exige atención extra para quienes realicen navegación o senderismo en zonas arboladas.

El calor también se sentirá en el interior de la provincia de Neuquén: