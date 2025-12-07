Operativo Castraciones en Añelo: decenas de mascotas fueron esterilizadas para prevenir la sobrepoblación

La Municipalidad de Añelo, a través de la Secretaría de Inspección, llevó adelante este sábado un operativo masivo de castraciones, con un total de 60 intervenciones realizadas a perros y gatos de la localidad. Además, durante la jornada se concretaron 58 vacunaciones antirrábicas, gracias a la nutrida participación de vecinos y vecinas comprometidos con la salud animal.

El Estado municipal buscó reafirmar así su compromiso, frente a una problemática que requiere atención permanente: la superpoblación animal. «La tenencia responsable, la castración y la adopción de animales sin hogar son acciones esenciales que el municipio impulsa de manera sostenida», afirmaron.

En este sentido, están desarrollando un amplio esquema de trabajo durante todo el 2025, que incluye no solo operativos de castración sino también campañas de concientización dirigidas a toda la comunidad, con el objetivo de prevenir y mitigar el crecimiento descontrolado de animales que circulan en la vía pública.

De cara al futuro, la Municipalidad aseguró que continuará fortaleciendo su presencia en cada sector de la localidad, garantizando políticas públicas de salud animal y bienestar comunitario. «Este operativo fue posible gracias al profesionalismo del equipo a cargo del veterinario Luis Miguel Miranda y de todo el personal del área de Zoonosis, quienes trabajan diariamente al servicio de los vecinos y vecinas», valoraron.