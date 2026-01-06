Otra vez detectaron la presencia de mosquitos del dengue en Neuquén: qué pasa con la circulación del virus

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó que halló la presencia del mosquito del dengue en otro barrio de la capital neuquina. Ya es el segundo caso en la ciudad. Qué se sabe sobre una posible circulación del virus.

El anuncio se da por una ovitrampa positiva del Aedes aegypti en el barrio Mariano Moreno este lunes, lo que motivó un despliegue de equipos técnicos para realizar el denominado «control de foco».

Irene Roccia, referente del Laboratorio de Zoonosis y Vectores, explicó que los equipos de vigilancia entomológica se encuentran visitando casa por casa para informar a los vecinos del suceso para que tomen las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación de criaderos.

«Si el vecino nos permite, entramos al domicilio para identificar juntos los criaderos y eliminarlos. Es un trabajo preventivo fundamental porque, aunque el mosquito está presente, todavía no hay circulación del virus en la provincia», aclaró Roccia.

Foto: Gentileza.

El primer hallazgo se había realizado a fines de diciembre en el barrio Villa Farrel, en el inicio de la temporada de verano. De todas maneras, las autoridades sanitarias de la provincia sentenciaron que «aunque el mosquito está presente, todavía no hay circulación del virus en la provincia».

Recomendaciones para prevenir el dengue en Neuquén

La especialista Roccia recordó que el Aedes aegypti es un mosquito pequeño, de color negro con rayas blancas en sus patas, que se cría exclusivamente en recipientes artificiales.

«Se cría en el agua estancada por varios días. Allí la hembra coloca los huevos, de donde sale la larva, la pupa y, finalmente, el adulto que vuela», detalló.

Desde el Ministerio de Salud enfatizaron que, al no existir casos autóctonos por el momento, la clave es evitar que el mosquito se reproduzca y propague.

En este sentido, señalaron que las medidas a seguir son:

Evitar acumular agua: no dejar recipientes con agua estancada.

Mantener tanques tapados y piletas (incluidas las «pelopincho») limpias y cloradas, evitando que queden abandonadas con agua.

No mantener cubiertas a la intemperie que puedan acumular agua de lluvia.

No poner plantas a enraizar en agua (usar arena húmeda). En los bebederos de mascotas, es vital recambiar el agua y cepillar el borde del recipiente para eliminar los huevos.

«Necesitamos el compromiso de todos los vecinos para evitar tener dengue autóctono. Hasta ahora los casos en la provincia han sido todos importados, pero ante la presencia del mosquito debemos estar más atentos que nunca», concluyó Roccia.