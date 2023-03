Papa Francisco internado: a los 21 años ya había sido sometido a una delicada cirugía pulmonar

El papa Francisco «pasó bien la noche» tras ser internado ayer por una infección pulmonar y se espera que permanezca «algunos días» más en el hospital Gemelli de Roma, informaron fuentes vaticanas a Télam. Pernoctó en la habitación del piso décimo del centro médico, en la terapia media, en la que ya durmió 10 días tras una operación de colon en 2021.

Ayer, Jorge Bergoglio, de 86 años, fue ingresado en el centro médico del centro de Roma luego de registrar «algunas dificultades respiratorias», según dio a conocer el director de la oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

De acuerdo a lo explicado por Bruni, el Papa se sometió a una serie de controles que mostraron «una infección respiratoria (excluida la infección por Covid 19)» por la que «requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado».

Como motivo de la internación, el pontífice suspendió las audiencias previstas para hoy y mañana, agregaron fuentes vaticanas a Télam. Por el momento no hay precisión sobre las celebraciones previstas para la Semana Santa que inician el jueves 6 y que incluyen la realización del tradicional Via Crucis en el Coliseo el viernes 7. Pero desde el personal de Enfermería se mostraron optimistas de que, salvo sorpresas, Francisco pueda ser dado de alta a tiempo, informó ANSA basándose en fuentes hospitalarias no identificadas.

Un antecedente relacionado

En 1957, Francisco sufrió a sus entonces 21 años la extirpación del lóbulo superior del pulmón derecho a causa de una infección pulmonar.

Ayer, tras la audiencia general que encabezó por la mañana en la Plaza San Pedro, el pontífice suspendió una entrevista con un programa de la televisión italiana en la cárcel romana de Regina Coeli, apuntaron las fuentes, por una serie de dificultades respiratorias por las que fue finalmente llevado al Gemelli.

Agencia Télam.