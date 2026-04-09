Paro de colectivos este jueves: qué pasa con los servicios en Neuquén y Río Negro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro total de actividades para este jueves 9 de abril. La medida fue declarada tras no recibir el dinero correspondiente a los salarios de meses anteriores y la falta de subsidio ca costear gastos vitales del transporte.

Desde el Gobierno aseguraron que el dinero solicitado ya fue enviado, pero la dirigencia de la UTA afirmaron que esos fondos no llegaron a todas las empresas y por tal motivo se llamó al paro.

Este jueves se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte para discutir el reclamo por salarios e incremento de subsidios para cubrir el aumento del gasoil y evitar nuevos inconvenientes en el servicio. En el lugar asistirán representantes de las cámaras CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA.

Cómo afectará el paro de colectivos a Neuquén y Río Negro

Hasta el momento, el cese de actividades está centrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en sumatoria a otras localidades urbanas de Buenos Aires. La medida de queja podría extenderse a diversas provincias, pero sin la confirmación hasta el momento.

Gabriel Ceballos, directivo de UTA Neuquén confirmó que»Hasta el momento solo se realizarán reclamos en Buenos Aires, acá esta tranquilo«. El sistema de transporte de Neuquén no realizaría cese de actividades ni reclamos similares.

Para el sistema de colectivos en Río Negro tampoco se espera un reclamo de salarios. El representante de UTA Río Negro, Ángel Rubio confirmó que tanto UTA RN y Bariloche: «Operan con normalidad«.

El reclamo de UTA al Gobierno por falta de subsidios

Desde un comunicado oficial, representantes de UTA afirmaron: “Nos encontramos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”.

Las empresas de transporte le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alertaron que si no reciben una actualización en la estructura de costos y el pago de subsidios adeudados, no podrán garantizar el servicio ni pagarle a los choferes.

En días anteriores, los pasajeros se vieron afectados por una menor frecuencia de colectivos porque las empresas redujeron en un 30% por ciento el servicio. Esta medida surgió tras su pedido de actualización de subsidios por la suba del 25% en el último mes por la guerra en Medio Oriente.